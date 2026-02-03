El recuerdo a Fernando Esteso protagoniza la cena de los Nominados a los Goya

En medio de la atmósfera de celebración por la inminente gala de los Goya, varios asistentes al encuentro de nominados en Madrid aprovecharon la oportunidad para rendir homenaje, entre recuerdos y palabras emotivas, al actor Fernando Esteso tras su reciente fallecimiento. La reunión, marcada por la memoria de Esteso y otros nombres ausentes, se desarrolló en el Casino de Madrid a poco más de tres semanas de la ceremonia principal que acogerá el Auditori del Centre de Convencions Internacionals de Barcelona. Según publicó el medio que cubrió el evento, la cita reunió a figuras destacadas de la industria audiovisual española que no solo compartieron expectativas en torno a los galardones, sino que dedicaron un sentido espacio al legado de quienes partieron.

Durante la tradicional cena previa a la entrega de los premios, los actores y equipos creativos nominados a la edición número 40 de los Goya celebraron el compañerismo y reflexionaron sobre el impacto de las pérdidas recientes en el ámbito cinematográfico. De acuerdo con la información consignada por el mismo medio, la alfombra roja que precedió al evento fue escenario de desfiles de personalidades como Alba Flores, nominada en la categoría de Mejor Película Documental con su homenaje a su padre titulado “Flores para Antonio”; Vanesa Romero, candidata a Mejor Cortometraje por "Sexo a los 70"; Blanca Paloma, postulada a Mejor Canción con la obra “Caminar el tiempo”; Nora Navas, aspirante a Mejor Actriz por su papel en “Mi amiga Eva”; Tamar Novas, seleccionado a Mejor Actor de Reparto por “Rondallas”; y Leiva, quien opta a su segundo premio en Mejor Canción con “Hasta que me quede sin voz”.

El encuentro, detalló la misma fuente, resultó especialmente significativo por la manera en que familiares y colegas evocaron la figura de Esteso y la huella que dejó en el cine español. Manolo Solo, nominado en la categoría de Mejor Actor de Reparto por "Una quinta portuguesa", expresó que gran parte de su infancia estuvo marcada por las carcajadas gracias a la obra de Esteso, afirmando: "A Fernando Esteso le debo muchas risas en mi infancia sobre todo, y muy agradecido por ello. Me ha hecho reír muchísimo. Es una pena. Descanse en paz". El actor aprovechó además para destacar la importancia del trabajo de quienes se dedican a la cultura y manifestó que Esteso merecía haber recibido un Goya de Honor.

El veterano José Ramón Soroiz, presente como candidato a Mejor Actor Protagonista por “Maspalomas”, también se sumó al reconocimiento póstumo, señalando en sus declaraciones recogidas por el medio que “gente que de otra época que les ha tocado vivir otro cine, otra historia... Sí, sí, sí, una pérdida, pero bueno, es lo que nos va a tocar a todos y bueno, pues eso, agradecerle todo lo que ha hecho también. Ha hecho mucho, ha hecho mucho, ha hecho mucho, sí, y bueno, y descanse en paz, como se suele decir en estas cosas”.

La noche también estuvo marcada por el recuerdo a otros intérpretes fallecidos durante el último año. Tamar Novas, quien buscará llevarse su segundo Goya por su trabajo en “Rondallas” de Daniel Sánchez Arévalo, mencionó con pesar a figuras como Verónica Echegui, Adolfo Fernández y Celso Bugallo. El actor manifestó su deseo de que el cine conserve y rinda homenaje a sus trayectorias: “Ha sido un año muy duro, gente que ha sido tan importante... Da muchísima pena. No sé, que ojalá el cine sirva para recordarlos y disfrutar de todo el trabajo que está ahí, ¿no? De sus historias, de sus personajes”.

Nora Navas, aspirante a Mejor Actriz Protagonista por “Mi amiga Eva”, también compartió reflexiones sobre el legado de Esteso e hizo hincapié en la oportunidad de reconocer a los artistas en vida. Según reprodujo el medio, Navas opinó: “Claro que se merecía un Goya, pero todo más en vida. Claro, a posteriori siempre es fácil, ¿no? Pero yo que he estado en la academia decidiendo las cosas. A veces hay tanta gente a la que darle los premios que, bueno, hay gente que se salta”.

Además de los homenajes y las evocaciones, la cena se desarrolló bajo el ambiente característico de esta cita anual, con los asistentes mostrando diferentes estilos sobre la alfombra roja. El medio destacó la elección de Susana Abaitua, quien lució una blusa verde, chaqueta negra con botonadura frontal y falda roja con drapeado de nudos en la parte superior y gasa semitransparente; el atuendo completamente negro de Alba Flores y el pantalón bicolor en blanco y negro de Vanesa Romero.

De acuerdo con los datos de la fuente, la edición de los Goya de este año celebra su cuadragésimo aniversario y se celebrará en la ciudad de Barcelona tras haberse realizado en ediciones anteriores en Granada, Sevilla y Málaga. La cena de nominados en Madrid sirve históricamente como punto de encuentro y antesala a la ceremonia principal, permitiendo que los principales talentos del cine nacional compartan sus experiencias a pocos días de conocer los resultados de los premios.

Así, la velada, recogida minuciosamente por la fuente original, se convirtió en un acto de comunidad en el que se entrelazaron expectativas profesionales, manifestaciones de respeto a figuras emblemáticas y la apuesta colectiva por mantener la memoria cinematográfica como parte central de la identidad cultural española.