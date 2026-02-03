Agencias

Ademola Lookman: "Voy a intentar marcar la diferencia en esos momentos críticos en el juego"

El atacante nigeriano, recién presentado, expresó su entusiasmo por afrontar nuevos retos bajo las órdenes de Simeone, aseguró estar completamente comprometido con sumar al grupo y resaltó su preparación para debutar en competiciones locales y continentales

Durante su presentación oficial en el auditorio del Riyadh Air Metropolitano, Ademola Lookman relató que conversó previamente con Diego Pablo Simeone y valoró ese acercamiento, señalando que “es fantástico poder hablar con la persona con la que vas a trabajar todos los días”. A partir de estas palabras, el internacional nigeriano, recién incorporado al Atlético de Madrid, compartió sus expectativas ante los nuevos desafíos en España y afirmó su disponibilidad para el próximo encuentro frente al Real Betis Balompié, previsto para este jueves.

Según consignó la agencia Europa Press, Lookman centró sus primeras declaraciones como jugador rojiblanco en la importancia de hacer valer su estilo de juego, enfocado en la velocidad y el dinamismo, aspectos que espera poner al servicio del equipo especialmente en los momentos decisivos de los partidos. En su intervención durante el evento, el ariete aseguró: “Voy a intentar marcar la diferencia en esos momentos críticos en el juego. Eso es lo que me gusta añadir a los equipos donde voy y me encanta poder ayudar al equipo”.

De acuerdo con Europa Press, el futbolista expresó su satisfacción al sumarse a un club al que considera de relevancia internacional y subrayó: “Es una bendición para mí estar aquí en este club, así que estoy orgullosísimo”. Además, destacó que vestir la camiseta del Atlético de Madrid le representa un reto considerable y una responsabilidad significativa, tanto por la representación de su país en el extranjero como por integrar una plantilla con expectativas deportivas de alto nivel.

Europa Press detalló también que Lookman se mostró especialmente agradecido por la recepción de sus nuevos compañeros, quienes lo integraron con entusiasmo desde el primer entrenamiento en la capital española. Al respecto, compartió: “Ha sido fantástico estar aquí con el equipo. Me han dado una gran bienvenida, así que estoy deseando realmente poder compartir con ellos más entrenamientos”.

El delantero, quien comenzó su carrera profesional en Inglaterra antes de nacionalizarse nigeriano, abordó su experiencia en las principales ligas europeas, como la Premier League, la Bundesliga y la Serie A. En ese sentido, según publicó Europa Press, Lookman indicó que su paso por estos campeonatos le permitió perfeccionar su adaptación a diversos estilos de juego y le otorgó herramientas que espera aportar en la competición española, ahora como nuevo jugador de LaLiga EA Sports.

La llegada de Lookman al Atlético de Madrid fue recibida con interés debido a su versatilidad dentro del terreno de juego, así como por el crecimiento observado en su rendimiento ofensivo en temporadas recientes. El propio futbolista recalcó durante la presentación que disfruta la oportunidad de desempeñarse en diversos roles tácticos, lo cual ha sido parte de su proceso formativo y considera valioso para sumar al rendimiento colectivo del club.

En cuanto a la integración cultural y deportiva, el atacante reconoció ante Europa Press su satisfacción por incorporarse a una liga “tan especial” y manifestó que considera un privilegio formar parte del proyecto deportivo del Atlético. Para Lookman, el proceso de adaptación supone una motivación adicional en su carrera profesional y una oportunidad para alcanzar nuevos objetivos bajo las órdenes de Simeone.

