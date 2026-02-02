Cortes de luz y retrasos en trenes tras el "frente singular": "No se descarta que fuera un tornado"

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha hecho balance de las incidencias registradas durante la mañana de este lunes, 2 de febrero, como consecuencia de un episodio meteorológico que según datos de Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se ha tratado de un "frente singular"

Según ha indicado en una nota remitida por Subdelegación, el frente "ha entrado por Extremadura hacia Cádiz y ha la provincia de manera muy rápida, pero también de forma muy concentrada, lo que ha llevado incluso a estudiar la posible formación de un tornado durante su tránsito, que ha dejado una gran intensidad de lluvia acompañada de fuertes rachas de viento".

En esta línea, el delegado territorial de la Aemet, Juan de Dios del Pino, ha asegurado en declaraciones a Europa Press que se "está estudiando si ha habido algún tornado". "No es una situación de tornados, pero no hay que descartarlo. Entonces, lo estamos estudiando", ha señalado.

REABIERTA LA AP-A AUNQUE CONTINÚAN LOS RETRASOS FERROVIARIOS

En el ámbito ferroviario, a primera hora se ha producido la caída de un árbol sobre un tren de Cercanías que circulaba entre Dos Hermanas y Utrera. "El suceso afectó a un centenar de pasajeros, que fueron evacuados mediante pasarelas a otro convoy situado en paralelo, y aunque no se han registrado heridos, el incidente ha generado retrasos y diversas incidencias", ha informado el subdelegado.

Estos episodios se han registrado tanto en la línea C1 de Cercanías como en los servicios de media distancia con destino Cádiz y Málaga por ancho convencional, al quedar operativa únicamente una vía en varios tramos. "También se han tenido que efectuar algunas cancelaciones mientras se trabaja para restablecer la normalidad", ha asegurado Toscano.

En cuanto al suministro eléctrico, Endesa ha comunicado que en los momentos de mayor intensidad de lluvia y viento casi 20.000 usuarios perdieron el servicio. "Actualmente la cifra se ha reducido a algo más de 3.000 abonados, mientras los equipos de mantenimiento continúan trabajando para restablecer totalmente el suministro", ha confirmado Toscano.

El subdelegado ha subrayado que las labores de reparación "siguen activas" y ha pedido prudencia a la ciudadanía ante unas jornadas que se prevén meteorológicamente "complicadas". "Hacemos un llamamiento a seguir las indicaciones de los canales oficiales y a evitar acercarse a las riberas, embalses, arroyos y ríos", ha señalado.

En la red viaria, la situación "más compleja" se ha producido en el puente del Centenario, donde el vuelco de un camión obligó a reducir la capacidad de circulación y generó importantes retenciones. "Los servicios de mantenimiento y los bomberos lograron recolocar el vehículo, permitiendo restablecer el tránsito ordinario alrededor de las diez de la mañana tras un breve corte total necesario para completar las maniobras", ha destacado Toscano.

Asimismo, la AP-4 ha sufrido incidencias significativas debido a la caída de árboles en varios puntos de la calzada, aunque tras los trabajos realizados, "podemos confirmar que la vía ha quedado abierta al tráfico en ambos sentidos", ha confirmado Toscano sobre unos cortes que se registraron concretamente en los kilómetros situados en los términos municipales de Dos Hermanas, Las Cabezas de San Juan y Lebrija.

"Se recomienda, no obstante, extremar la precaución, ya que se han producido numerosas caídas de árboles y ramas, al igual que en otros puntos de la provincia". Además, permanecen cortadas la S-4104 en Alcolea y la 6101 en el término municipal de Peñaflor.

El aeropuerto de Sevilla ha registrado también "una mañana compleja", según ha valorado Toscano. Cuatro vuelos han tenido que ser desviados, dos de ellos procedentes de Valencia con destino final en Málaga, otro desde Milán a Alicante y un cuarto procedente de París que ha sido derivado al aeropuerto de Almería. Asimismo, dos conexiones entre Sevilla y Almería han debido ser canceladas, "aunque la operatividad de la infraestructura está recuperándose paulatinamente".