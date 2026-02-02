China ejecuta a otros cuatro miembros de una banda criminal que opera en el norte de Birmania

El tribunal de la provincia de Shenzhen determinó la culpabilidad de los acusados tras constatar la muerte de seis ciudadanos chinos y heridas a otros más en el marco de las operaciones de la llamada familia Bai. Este grupo criminal recibió sentencias de muerte en noviembre de 2025 y, luego del fallecimiento por enfermedad de uno de los condenados, cuatro integrantes enfrentaron la pena capital. Según informó la agencia de noticias Xinhua, las ejecuciones se llevaron a cabo este lunes, en el contexto de una lucha prolongada contra el crimen internacional vinculado a la región birmana de Kokang.

De acuerdo con Xinhua, el proceso judicial apuntó a que la familia Bai organizó y dirigió múltiples actividades ilícitas en Kokang, en el norte de Birmania. El tribunal comprobó que estos delitos incluían homicidios, fraude en telecomunicaciones e Internet, tráfico de drogas, extorsión, secuestros, gestión de casinos y prostitución. El grupo estaría detrás de un sistema que obtuvo unas ganancias estimadas en 29.000 millones de yuanes, equivalentes a aproximadamente 3.520 millones de euros, a través de técnicas sofisticadas de fraude y explotación de decenas de víctimas en la región fronteriza.

Según publicó Xinhua, el Tribunal Supremo de China ratificó la decisión de los tribunales inferiores, al rechazar todas las apelaciones presentadas por los acusados. Con el fallo definitivo, se ejecutó la pena de muerte, un procedimiento que coincidió con anteriores medidas implementadas por autoridades chinas para combatir el crimen transfronterizo. Xinhua detalló que, en fechas recientes, las autoridades ya habían ejecutado a once personas vinculadas a la familia Ming, otra organización señalada entre los principales grupos mafiosos en el norte de Birmania.

El medio chino precisó que la familia Bai había establecido infraestructuras en Kokang orientadas a coordinar operaciones fraudulentas, especialmente a través de telecomunicaciones e Internet. Entre sus actividades documentadas se incluyeron también secuestros y extorsión, delitos cometidos tanto contra ciudadanos birmanos como contra ciudadanos chinos.

Xinhua explicó que el epicentro de estas operaciones criminales reside en Kokang, una región autónoma birmana situada cerca de la frontera con China. Tanto la familia Bai como la familia Ming —según la información oficial— explotaban redes conformadas por trabajadores birmanos, muchos de ellos víctimas de tráfico de personas, a quienes relegaban a desempeñar tareas delictivas como el fraude informático o la prostitución.

El informe de la agencia estatal registró que, como parte de una intervención transfronteriza lanzada en 2023, el gobierno chino desarrolló varias operaciones en coordinación con las autoridades birmanas. Estas acciones condujeron a la detención de miles de personas supuestamente implicadas en delitos relacionados con la tecnología, el fraude y el tráfico de personas, principalmente en la región de Kokang y en su capital, Laukkaing.

La reciente serie de ejecuciones ocurre pocos días después de que se aplicara la pena capital a once miembros de la familia Ming. Este grupo, bajo el liderazgo de Ming Xuechang, figura entre los cuatro grupos mafiosos más destacados en el norte de Birmania por sus vínculos con el fraude, la producción y distribución de drogas, y la gestión de establecimientos de prostitución. El medio Xinhua reportó que la familia Ming ejercía control sobre grandes instalaciones en Kokang, empleando a cientos de trabajadores para tareas ilícitas mediante la captación de víctimas de tráfico humano, fenómeno que había adquirido dimensión internacional debido a la frecuente explotación transfronteriza.

De acuerdo con la información difundida por Xinhua, las operaciones chinas contra el crimen organizado, que implicaron la colaboración judicial y policial con Birmania, han representado uno de los mayores despliegues en la región de la frontera. El propósito central de estas iniciativas responde al aumento de delitos cibernéticos, fraudes con tecnología y la proliferación de actividades mafiosas, especialmente vinculadas con el tráfico y extorsión de ciudadanos tanto birmanos como chinos.

Xinhua consignó que los tribunales chinos justificaron la severidad de las sentencias por la magnitud de los delitos, el número de víctimas afectadas y el nivel de organización de las bandas en cuestión. Tanto la familia Bai como la Ming, de acuerdo con los jueces, movilizaban grandes sumas de dinero y recursos materiales a través de un entramado que desbordó las fronteras entre China y Birmania, generando un clima de inseguridad tanto en las regiones fronterizas como en el interior de China.

Las autoridades chinas, según el reporte de Xinhua, han insistido en mantener la cooperación con las instituciones birmanas para continuar las investigaciones y someter a proceso a los ciudadanos implicados en estos hechos. Los arrestos en masa constituyen, de acuerdo con los datos oficiales, una estrategia para desmantelar los entramados mafiosos en Kokang y evitar el resurgimiento de actividades fraudulentas semejantes en la región.

La atención que han recibido estos procesos judiciales y ejecuciones se vincula directamente con la alarma social provocada por el incremento de víctimas, así como con la presión internacional para frenar el tráfico de personas y la proliferación de delitos cibernéticos y financieros en la frontera chino-birmana. El caso de la familia Bai, según informa la agencia estatal, ilustra la determinación del gobierno para contener la penetración del crimen organizado en sus fronteras y proteger a ciudadanos chinos de las bandas transnacionales.