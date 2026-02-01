Starmer pide que Andrés de Inglaterra declare ante el Congreso de EEUU por sus vínculos con el caso Epstein

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ha apuntado este sábado que Andrés Mountbatten-Windsor, recientemente despojado de su título de príncipe de Inglaterra, debería comparecer ante el Congreso de Estados Unidos sobre su presunta relación con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, tras la publicación este viernes de más de tres millones de páginas adicionales de los documentos relacionados con el caso.

"En términos de testificar, siempre he dicho que cualquiera que tenga información debe estar preparado para compartirla. No se puede ser victimista si no se está preparado para ello. Las víctimas de Epstein deben ser la primera prioridad", ha argumentado el premier británico en declaraciones a la prensa recogidas por la BBC.

Starmer ha sugerido que el hermano del rey Carlos III debería "considerar personalmente" la solicitud de los demócratas estadounidenses en el Congreso de responder a una serie de preguntas como parte de su investigación sobre Epstein, algo a lo que Mountbatten-Windsor se ha negado en reiteradas ocasiones.

Los comentarios del primer ministro británico llegan después de que el Departamento de Justicia de EEUU revelase este viernes un paquete de más de 2.000 vídeos y 180.000 imágenes relacionados con la presunta red de prostitución y tráfico de menores de Epstein, en el marco de la Ley de Transparencia aprobada 'ad hoc' en noviembre de 2025.

Entre los nuevos documentos figuran varias fotografías en las que el expríncipe Andrés aparece de rodillas junto a la mujer no identificada en un espacio interior que coincidiría, según BBC Verify, con el interior de la mansión de Jeffrey Epstein en Nueva York.

Previamente, el propio Starmer había instado ya a Andrés de Inglaterra a compartir cualquier detalle en su poder en relación con el caso del fallecido empresario, tras varias negativas del miembro de la Familia Real británica a testificar en el marco de esta investigación.

"No haré comentarios sobre su caso en particular. Pero el principio general que he mantenido durante mucho tiempo es que cualquiera que tenga información relevante en relación con este tipo de casos debe aportar esas pruebas a quienes las necesiten", argumentó el jefe del Gobierno de Reino Unido ya en noviembre del año pasado.

Pese a haber negado en reiteradas ocasiones su implicación en delito alguno, el rey Carlos III retiró oficialmente el título de príncipe a su hermano Andrés a principios del mismo mes, tal y como había anunciado previamente la Casa Real británica en medio de las constantes acusaciones y sospechas sobre sus vínculos con Epstein.

Esta confirmación llegó apenas una semana después de que la familia real británica iniciara el proceso formal para retirar los títulos de Andrés, expulsado asimismo de la mansión en la que residía en Windsor, al oeste de Londres, en una actuación que fue defendida como "necesaria" a pesar de que continuaba negando las acusaciones en su contra.

El propio Andrés había anunciado durante el mes de octubre que renunciaba a sus títulos, entre ellos el de duque de York, al considerar que "las continuas acusaciones" en su contra "distraían" del trabajo del rey y de la familia real. Ya en 2019 anunció que abandonaba sus actividades públicas debido al escándalo.

Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niñas a principios de los años 2000. Este millonario, quien llegó incluso a codearse en algún momento con personalidades como el príncipe Andrés de Inglaterra --el hijo de Isabel II--, Bill Clinton o Donald Trump, fue descubierto ahorcado en su celda.