Durante el enfrentamiento en el aeropuerto internacional de Niamey, las aeronaves civiles presentes en la zona sufrieron disparos mientras los agresores intentaban tomar la base aérea. Según informó la Agencia Nigerina de Prensa (ANP), el presidente de la junta militar de Níger, Abdourahmane Tchiani, agradeció explícitamente la colaboración de las fuerzas de defensa y seguridad locales junto a sus aliados rusos por la intervención coordinada que logró contener el ataque. Este incidente, ocurrido en la madrugada del jueves, ha sido atribuido directamente por el gobierno militar a la supuesta implicación de mandatarios extranjeros, generando mayor tensión en la región.

De acuerdo con la ANP, Tchiani responsabilizó públicamente a los presidentes de Francia, Emmanuel Macron; Benín, Patrice Talon; y Costa de Marfil, Alassane Ouattara, a quienes acusó de promover y financiar el asalto frustrado contra la Base Aérea 101, situada en la capital nigerina. El mandatario aseguró que los asaltantes recibieron apoyo exterior y que la operación constituyó un “intento de infiltración por mercenarios teledirigidos”, tal como expresó en una rueda de prensa. El ministro de Defensa, Salifou Mody, detalló que el ataque se produjo en torno a las 00:20, cuando los agresores se aproximaron en motocicletas sin luces, iniciando el asalto con disparos y explosiones.

La respuesta de las fuerzas de seguridad de Níger incluyó operaciones coordinadas por tierra y aire, logrando repeler el intento de incursión, según publicó la ANP. Las autoridades informaron que veinte atacantes murieron durante los enfrentamientos, mientras otros once permanecieron detenidos tras haber resultado con heridas de consideración. En el bando de las fuerzas gubernamentales, cuatro militares resultaron heridos.

Los daños materiales causados durante el ofensiva incluyeron un incendio en un arsenal de municiones y desperfectos tanto en equipamiento militar como en recursos logísticos de la base. Según el ministro Mody, la situación se encuentra bajo control y se mantienen medidas excepcionales de seguridad para garantizar la integridad de las personas y las instalaciones estratégicas. El propio Mody, siempre según la ANP, transmitió un mensaje orientado a tranquilizar a la ciudadanía y reiteró la capacidad de las fuerzas locales para responder a nuevas amenazas.

La ANP recogió las declaraciones de Tchiani, quien enfatizó que el reciente ataque también confirmó la relevancia de la cooperación con socios estratégicos como Rusia, subrayando que el contingente ruso “defendió profesionalmente su sector de seguridad” durante el incidente. Esta colaboración se intensificó tras la llegada de la actual junta militar al poder en 2023, periodo en el que Níger procedió a la expulsión de fuerzas militares francesas y consolidó sus relaciones con aliados diferentes a las potencias occidentales.

La base aérea atacada, anteriormente operada por tropas francesas hasta noviembre de 2023, es considerada por las autoridades nigerinas como un punto estratégico en las operaciones de control y combate contra organizaciones armadas activas en el Sahel, incluidas agrupaciones afiliadas a Al Qaeda y al autodenominado Estado Islámico. Según consignó la ANP, tras el cambio de alianzas, el gobierno militar ha reiterado en distintas ocasiones que su prioridad reside en el fortalecimiento de la cooperación con países y asesores rusos, contexto en el cual enmarca las acusaciones contra naciones occidentales y gobiernos vecinos.

La pertenencia de Níger a la Alianza de Estados del Sahel —junto a Burkina Faso y Malí—, así como el reforzamiento de la presencia de mercenarios y asesores militares rusos en la región, han modificado el balance de poder e incidido en el clima de inseguridad y auge de grupos insurgentes en amplias zonas del noroeste africano. Según la información de ANP, este entorno de violencia y conflicto ha agravado las tensiones diplomáticas entre los gobiernos militares del Sahel y países europeos, especialmente Francia, cuya salida del territorio nigerino supuso un punto de inflexión en la estrategia de seguridad regional.

El mensaje oficial tras el ataque incluyó nuevas advertencias del Ejecutivo nigerino sobre la vigilancia de infraestructuras críticas, así como la disposición a responder con firmeza ante eventuales agresiones, detalló la ANP. La denuncia contra los presidentes de Francia, Benín y Costa de Marfil se inserta dentro de un discurso oficial sostenido por la junta militar, interesado en rechazar cualquier forma de injerencia externa y en consolidar su vínculo con actores internacionales alternativos, en especial con Rusia. Las autoridades insisten en que toda amenaza hacia la estabilidad nacional será tratada como resultado de conspiraciones foráneas, reafirmando el distanciamiento de Níger del bloque occidental y el acercamiento a nuevos socios geopolíticos.

El episodio añade nuevas capas de complejidad a la situación política y militar del Sahel, donde las luchas por el control territorial, la persecución de civiles y los enfrentamientos frecuentes entre fuerzas estatales y grupos armados continúan generando inestabilidad, tal como recogen los informes difundidos por la ANP. En este contexto, los incidentes en infraestructuras estratégicas, como el aeropuerto y la base aérea de Niamey, se convierten en escenarios centrales para medir la capacidad de respuesta y el alineamiento internacional del régimen nigerino.