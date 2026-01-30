Guatemala captura a octavo pandillero de los 20 fugados de una cárcel de máxima seguridad

Ciudad de Guatemala, 30 ene (EFE).- Las fuerzas de seguridad de Guatemala capturaron este viernes a Carlos Agustín Reyes Popol, alias Bufón, el octavo de los 20 miembros de la pandilla Barrio 18 que se fugaron en octubre pasado de la cárcel de máxima seguridad Fraijanes II, situada al este de la capital, informaron fuentes oficiales.

La detención fue ejecutada por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en el municipio de San Pedro Ayampuc, ubicado a unos 25 kilómetros al norte de la Ciudad de Guatemala.

Con este arresto, las autoridades suman ocho capturas de un grupo de 20 reos que lograron evadir los controles del penal, en un hecho que el año pasado provocó una crisis institucional y la destitución de la cúpula de seguridad y de diversos funcionarios penitenciarios por sospechas de complicidad y negligencia.

El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, destacó el avance de los operativos, que cuentan con el apoyo de inteligencia del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

"El octavo prófugo de Fraijanes II está tras las rejas (...) La PNC no se detiene. Los que intentaron evadir la justicia están siendo localizados y van a enfrentar las consecuencias", sentenció el mandatario a través de sus canales oficiales.

Este arresto se produce en un clima de alta tensión tras las recientes revueltas protagonizadas por Barrio 18, catalogado como grupo terrorista por Estados Unidos y Guatemala, en tres cárceles de la periferia capitalina, incluida Fraijanes II.

Diez policías fueron asesinados el 18 de enero pasado en ataques simultáneos en la Ciudad de Guatemala después de que la Policía retomara el control de las prisiones, donde se registraron motines el día anterior.

Hasta la fecha, además de los ocho recapturados, las autoridades localizaron el pasado 4 de enero el cadáver de Edwin Roberto González Ortega, alias Psyco, presunto líder de la facción Hollywood Gangster, en una zona rural a unos 50 kilómetros al sur de la capital.

La fuga, dada a conocer el pasado 12 de octubre, obligó al Gobierno a reforzar la búsqueda estratégica de los once prófugos restantes, por quienes se mantiene una recompensa de 150.000 quetzales (unos 19.300 dólares). EFE