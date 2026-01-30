El tribunal electoral garantiza el "blindaje" del proceso en Costa Rica y llama a votar

San José, 30 ene (EFE).- El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica garantizó este viernes el "blindaje" del proceso electoral del próximo domingo y pidió a los costarricenses salir a votar para fortalecer la democracia del país.

"El primer llamado es a acudir a las urnas. A honrar a nuestros antepasados, a nuestros abuelos, a nuestras abuelas que lucharon para construir el proceso democrático costarricense; a honrar al presente, honrar a las futuras generaciones, no hipotecarles el futuro, y esa primera acción importante que nos caracteriza como ciudadanos es el ejercicio del voto", declaró en conferencia de prensa la presidenta del TSE, Eugenia Zamora.

El próximo domingo están llamados a las urnas 3,7 millones de costarricenses para elegir al presidente del país y a los 57 diputados de la Asamblea Legislativa para el periodo 2026-2030.

La presidenta del TSE afirmó que existe un "blindaje" del proceso electoral para garantizar que la voluntad popular sea respetada y enfatizó en que ese trabajo lo ha cumplido la entidad durante los últimos 76 años desde su creación.

"El blindaje que tiene el proceso electoral permite asegurarle a los costarricenses que el tribunal, como lo ha hecho a lo largo de los últimos 76 años, que el proceso electoral declarará la voluntad popular emitida en las urnas, ese es nuestro trabajo, lo hemos hecho con convicción democrática", expresó Zamora.

Como parte de ese blindaje, el TSE destacó que alrededor de 90.000 personas participarán en las elecciones como fiscales de los partidos políticos, integrantes de juntas receptoras de votos, agentes electorales, y observadores internacionales y nacionales.

Habrá 7.154 juntas receptoras de votos en todo el país, las cuales recibirán el material electoral en tulas (sacos) que llevan incorporados chips de radiofrecuencia para rastrear su movimiento y se transportarán en vehículos custodiados por la policía y un funcionario del TSE.

Al cerrar la jornada electoral a las 18:00 hora local (00:00 GMT del lunes), los partidos políticos fiscalizarán el conteo de votos realizado en la junta receptora y cada agrupación partidaria tendrá una copia del resultado de la elección.

El TSE comunicará los resultados preliminares el mismo domingo a partir de las 20:45 hora local (2:45 GMT del lunes) y el martes los magistrados del tribunal comenzarán el escrutinio definitivo de votos con la apertura de los sacos, bajo la mirada de los fiscales de los partidos.

En total 3,7 millones de costarricenses estarán convocados a las urnas para escoger al presidente del país entre una lista de 20 candidatos y habrá segunda ronda el 5 de abril, en caso de que ningún aspirante obtenga el 40 % de los votos.

La oficialista del derechista Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández, es la favorita según las encuestas, seguida por la candidata del centroizquierda Coalición Agenda Ciudadana, Claudia Dobles, y el socialdemócrata del Partido Liberación Nacional, Álvaro Ramos. EFE

(video)