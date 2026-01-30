El presidente de Portugal visitará España el próximo viernes antes de concluir su mandato

Horas antes de la segunda vuelta electoral que definirá al próximo presidente de Portugal, el jefe de Estado portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, tiene programado un desplazamiento oficial a Madrid, donde cumplirá una agenda institucional pospuesta previamente por motivos de salud. Según divulgó el medio, la Casa del Rey transmitió que esta visita tendrá lugar el próximo viernes, apenas dos días antes de la elección decisiva entre el socialista António José Seguro y el dirigente del partido Chega, André Ventura. Además de simbolizar una despedida al finalizar su mandato, el presidente luso busca reforzar los lazos bilaterales en uno de sus últimos actos oficiales antes de traspasar el cargo.

De acuerdo con la información difundida por Zarzuela y reportada por el medio, la demora de la visita responde a una intervención quirúrgica urgente por una hernia que obligó a Rebelo de Sousa a aplazar su agenda internacional, prevista inicialmente para mediados de diciembre. La recuperación permitió reprogramar el viaje, considerado especialmente relevante por las circunstancias políticas y diplomáticas que lo acompañan. Durante su estancia en Madrid, Rebelo de Sousa será recibido con honores militares por los Reyes en el Palacio Real, priorizando el carácter ceremonial del evento. Tras el acto protocolar, el presidente de Portugal mantendrá una reunión privada con el rey Felipe VI.

Después del encuentro institucional, el programa oficial contempla un almuerzo ofrecido por Felipe VI y la reina Letizia en honor a Marcelo Rebelo de Sousa, según detalló la Casa del Rey. La relación entre Rebelo de Sousa y el monarca español se ha caracterizado por frecuentes gestos de cercanía y cordialidad institucional a lo largo de los años. Como precisa el medio, ambos líderes han coincidido en foros multilaterales de relevancia como las cumbres iberoamericanas y el foro COTEC, además de mantener encuentros en sus respectivos países con motivo de distintas actividades oficiales.

Según consignó la fuente, uno de los episodios recientes que resaltan la sintonía entre ambas casas reales fue el viaje inaugural al extranjero de la Princesa de Asturias, cuya primera visita internacional tuvo como destino Portugal. Rebelo de Sousa recibió a la heredera española al pie del avión y la despidió personalmente en julio de 2024, en un gesto que ejemplifica el vínculo diplomático entre ambos Estados. El propio mandatario portugués ha reconocido públicamente en varias ocasiones su estima hacia Felipe VI, destacando las oportunidades de diálogo y cooperación propiciadas durante su periodo presidencial, que comenzó en 2016.

Esta última visita oficial de Rebelo de Sousa a España adquiere especial significado ante el inminente cierre de su mandato. El proceso electoral portugués que se desarrollará dos días después de la visita determinará la nueva figura presidencial, en una contienda polarizada entre António José Seguro, representante del Partido Socialista, y André Ventura, líder del partido Chega. El contexto político de Portugal y la coyuntura que marca el cambio de liderazgo se ven así acompañados por un gesto de respaldo institucional y de continuidad en las relaciones bilaterales ibéricas.

El medio subraya que la agenda reprogramada por Rebelo de Sousa responde tanto a motivos de salud como a la voluntad de cumplir con compromisos internacionales antes del cierre de su ciclo presidencial. Esta visita se inscribe en una tradición diplomática que busca fortalecer los vínculos entre España y Portugal, naciones con amplios antecedentes de colaboración institucional, económica y cultural. Durante la gestión de Rebelo de Sousa, múltiples reuniones y actividades conjuntas han contribuido a consolidar una relación que se anticipa mantendrá su solidez más allá del relevo en la jefatura de Estado portuguesa.

La expectación por la visita también corresponde a la proximidad con la definición del escenario político en Portugal, donde los resultados de la segunda vuelta incidirán en las políticas exteriores del país vecino y en la agenda compartida entre las dos naciones ibéricas. Según publicó la Casa del Rey, la presencia de Rebelo de Sousa en Madrid busca reafirmar la importancia de la interlocución directa en el ámbito bilateral y sostiene la línea de cooperación articulada durante los últimos años de su mandato.