Coordinadora contra el Antisemitismo denuncia odio en concierto por Palestina de Barcelona

Madrid, 30 ene (EFE).- La Coordinadora Estatal de Lucha contra el Antisemitismo de España ha denunciado que el concierto por Palestina celebrado el jueves en Barcelona fue un "evento aterrador", donde "se profirieron numerosas palabras de odio y se proyectaron vídeos que presentaban a los israelíes como responsables de todo el mal del mundo".

Esta plataforma de asociaciones judías aseguró este viernes, en un comunicado en X, que el concierto Manifest x Palestina, celebrado en el estadio cubierto dell Palau Sant Jordi, "constituye una peligrosa escalada en las expresiones de odio hacia el pueblo judío" en Barcelona.

La coordinadora sostiene que el evento incluyó "innumerables mensajes de odio contra Israel", llamamientos a una "Palestina Libre, desde el río hasta el mar" y al boicot al Estado judío por la ofensiva militar en Gaza, que ha causado más de 71.600 muertos, según las autoridades de la franja palestina.

La entidad lamenta que se obviara mencionar los ataques del 7 de octubre de 2023, cuando el brazo armado de Hamás asesinó a 1.200 personas y secuestró a 250 en territorio israelí, y otras acciones del "terrorismo islamista y propalestino".

También denunció que se mostrara un mapa de Israel "en un intento de afirmar que todo el país pertenece a los palestinos y que los israelíes son ocupantes temporales".

Esta plataforma reprocha al alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, que permitiera el concierto, que ignorara las peticiones de la comunidad judía de la ciudad y que ofrezca "un claro apoyo unilateral a quienes odian a Israel".

En el concierto participaron figuras como los artistas españoles Rosalía, Bad Gyal, Amaia, Fermín Muguruza o Eduard Fernández. EFE

(Foto)