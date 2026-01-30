Bruno Mars, entre los artistas confirmados para actuar en la gala de los Grammy 2026

Los Ángeles (EE.UU.), 30 ene (EFE).- Bruno Mars es la última estrella confirmada por la Academia de la Grabación para actuar en la gala de los Grammy 2026, en la que también participarán artistas como Lady Gaga y Justin Bieber, y que se llevará a cabo este domingo.

Mars está nominado a grabación del año, canción del año y mejor actuación pop dueto o grupal gracias a su éxito 'APT', una colaboración con la cantante surcoreana-neozelandesa Rosé.

A principios de este mes, Mars lanzó 'I Just Might', el primer sencillo de 'The Romantic', su nuevo álbum que lanzará el 27 de febrero.

La institución ya había anunciado anteriormente que Lady Gaga también formaría parte de la lista de cantantes que actuarán en esta ceremonia que se llevará a cabo el 1 de febrero, en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

Además, Justin Bieber regresará a la gala, marcando la que será su primera actuación desde 2022, cuando actuó con Daniel Caesar y Giveon para interpretar su canción, 'Peaches', mientras que Sabrina Carpenter interpretará algunos de sus temas en el escenario por segundo año consecutivo.

Otros artistas que también mantendrán presentaciones en esta 68ª edición de los premios son Addison Rae, KATSEYE, Leon Thomas, Lola Young, Lukas Nelson, Lauryn Hill, Olivia Dean, Pharrell Williams, Post Malone, Slash, SOMBR o The Marías.

El comediante estadounidense Trevor Noah será el presentador de los Grammy 2026 que se transmitirán en vivo por CBS Television Network, y en vivo y bajo demanda en la plataforma de contenido en línea Paramount+.

Entre los presentadores de este año se encuentran Karol G, Chappell Roan, Charli XCX, Harry Styles, entre otros.

El rapero californiano Kendrick Lamar lidera este año la 68º edición de estos premios con nueve candidaturas, seguido de Lady Gaga, Cirkut y Jack Antonoff, con siete cada uno, mientras que la estrella puertorriqueña Bad Bunny opta a seis estatuillas. EFE