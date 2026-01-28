Agencias

Colombia escala el conflicto con Ecuador con un arancel del 30% al arroz importado

Colombia ha impuesto un arancel del 30% al arroz procedente de Ecuador en medio de la guerra arancelaria en la que ambos países están inmersos desde que el Ejecutivo de Daniel Noboa anunció "una tasa de seguridad" del 30% a las importaciones colombianas ante "la falta de reciprocidad y acciones firmes" de este país para enfrentar el narcotráfico.

Asimismo, el Gobierno de Gustavo Petro ha decidido restringir totalmente el ingreso de arroz ecuatoriano por vía terrestre, según informó el ministerio de Agricultura colombiano en un comunicado.

Se trata de una medida adoptada "en reciprocidad por las medidas arancelarias unilaterales adoptadas por el Gobierno de Ecuador" que ha sido consensuada con representantes de los productores de arroz procedentes de distintas regiones del país como parte del plan de choque anunciado en semanas anteriores.

En paralelo, el ministerio de Agricultura celebrará esta semana un Consejo Nacional del Arroz para conocer las propuestas y consideraciones conjuntas que den solución a la coyuntura del sector arrocero colombiano.

Como parte de este decreto, el ministerio ha recordado a los productores de arroz del país "a no permitir que la actual coyuntura sea utilizada con fines ajenos al interés del sector, ni que sus legítimas preocupaciones sean instrumentalizadas por actores con motivaciones político-electorales".

La medida llega después de que Quito haya decidido incrementar en más de un 900% la tarifa de transporte de petróleo colombiano a través del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), al pasar de un coste de 2,5 dólares por barril a más de 30 dólares por barril para usuarios extranjeros. La iniciativa ha sido rechazada por Bogotá, que la ha tachado de "desproporcionada".

