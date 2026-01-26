Robles cree que "no es el momento" de "enterrar" la OTAN, pero pide "rearmar" la UE, y no sólo militarmente

Durante su intervención en la Comisión de Defensa del Congreso, Margarita Robles, ministra de Defensa, enfatizó la necesidad de que la Unión Europea refuerce su autonomía estratégica y su presencia internacional, dada la preocupación por la actitud de Estados Unidos en territorios europeos como Groenlandia. Robles advirtió que, bajo ninguna circunstancia, debe tolerarse que un aliado como Estados Unidos incumpla el marco legal vigente respecto a Groenlandia, región bajo soberanía danesa y vinculada a la UE. En este contexto, la ministra señaló que "no es aceptable" esa vulneración del ordenamiento jurídico, según informó el medio.

Como consignó el medio, el debate parlamentario surgió tras las iniciativas impulsadas por partidos como Sumar y Podemos, que cuestionan la permanencia de España en la OTAN y han registrado propuestas formales para la salida del país de la Alianza Atlántica. Estas formaciones políticas, junto con representantes de Esquerra Republicana y Bildu, argumentaron que la OTAN atraviesa actualmente "su peor momento" y que existen dudas entre varios socios europeos sobre la utilidad de continuar dentro de esa estructura. En su respuesta, Robles aseguró que España sigue siendo un socio "fiable" y que la colaboración con la OTAN se mantiene firme, aunque reconoció la necesidad de fortalecer la Unión Europea "no solo militarmente, sino también ética y moralmente", de acuerdo con la información publicada.

Durante la sesión, el portavoz de Sumar, Txema Guijarro, intervino señalando que la OTAN "ya no funciona", haciendo referencia a percepciones similares en Alemania y Francia respecto a la fiabilidad de Estados Unidos como socio militar. De acuerdo con el medio, Guijarro planteó dudas sobre la estrategia de la Alianza en el conflicto de Ucrania y la falta de una propuesta europea para la paz en la región. El diputado sostuvo que el rearme europeo debe incluir un componente diplomático sólido e incluso sugirió que, en algún momento, Europa y España deberían entablar comunicación con Rusia. Ante este planteamiento, Robles manifestó su acuerdo sobre la importancia de la diplomacia, pero atribuyó a Vladimir Putin la exclusividad de la responsabilidad por la guerra en Ucrania, subrayando que "en todo momento ha rechazado las vías diplomáticas", según relató el medio.

El representante de Esquerra Republicana, Francesc Vidal, sostuvo que la organización transatlántica está en una situación crítica y preguntó si el Ejecutivo español considera necesario un nuevo enfoque de seguridad para la UE, sobre todo luego de las recientes declaraciones del secretario general de la organización, Mark Rutte. Por su parte, Jon Iñarritu, diputado de Bildu, recordó la oposición histórica de su partido a la participación en la OTAN y resaltó que otros países europeos también han empezado a cuestionar la pertinencia de esta alianza, sumándose así a las voces que piden reconsiderar el marco de seguridad regional.

En paralelo, el portavoz de Defensa del Partido Popular, Carlos Rojas, planteó dudas sobre si las circunstancias actuales permiten a España ofrecer la confianza necesaria a sus aliados y preguntó a la ministra cuándo considerará el momento adecuado para abandonar la OTAN. En respuesta, Margarita Robles afirmó, según reportó el medio, que España mantiene un compromiso "total y absoluto" con la Alianza Atlántica e hizo hincapié en la participación activa de las Fuerzas Armadas españolas en misiones internacionales. Robles criticó al primer partido de la oposición por "sembrar dudas", destacando la reconocida labor y responsabilidad de los efectivos militares y reiterando que todos los líderes políticos reconocen la seriedad y fiabilidad de España dentro de la organización.

Robles insistió en que su planteamiento no apunta a abandonar la OTAN, sino a trabajar para que la Unión Europea tenga un papel más relevante y reforzado en todas sus dimensiones, especialmente la ética y moral. Argumentó que la UE debe poder "plantar cara" a comportamientos que no se ajustan a los principios europeos, incluidos los de Estados Unidos en Groenlandia.

Por otra parte, el medio destacó que estas discusiones sobre el fortalecimiento de la UE y la situación de la OTAN surgen en medio de las preocupaciones compartidas por algunos países europeos respecto a la confiabilidad de Washington como socio de defensa. La percepción de un distanciamiento por parte de Estados Unidos ha motivado que sectores políticos y parlamentarios de Alemania y Francia hayan cuestionado públicamente la viabilidad futura de la OTAN. Francia, por ejemplo, considera que la Alianza se encuentra en "muerte cerebral", posición citada en la intervención de Guijarro.

Los debates abordaron también la urgencia de definir una política europea de seguridad coherente, que no dependa exclusivamente de actores externos y que se dote de instrumentos diplomáticos, normativos y militares propios. Robles concluyó que el liderazgo de España debe contribuir a una mayor autonomía europea en política internacional, dando prioridad tanto a la defensa como a los valores y principios que definen a la Unión.