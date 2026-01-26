Agencias

Adif limita a 160 kilómetros por hora los trenes de alta velocidad entre Ourense-Santiago, que sí circulan

Guardar

Adif ha puesto una limitación temporal de velocidad de 160 kilómetros por hora en toda la línea Ourense-Santiago para los trenes de alta velocidad, que sí circulan, a diferencia de los regionales, que están suspendidos, a consecuencia del temporal de lluvia y viento que azota a la comunidad gallega.

Esta limitación por condiciones meteorológicas adversas tiene, en principio, una duración de 48 horas, según informan a Europa Press fuentes de Adif.

El pasado viernes, el administrador de la infraestructura rebajó a 220 el máximo en 28 kilómetros de esta línea, la que registró el accidente del tren Alvia hace 13 años, tras avisos de maquinistas sobre el estado de la vía, por vibraciones.

Estas decisiones se enmarcan en un contexto de debate sobre el estado de la red ferroviaria en España, a raíz del descarrilamiento con 45 víctimas mortales en Córdoba y otro con un fallecido en Barcelona. En este último caso, el siniestro se produjo durante un temporal que provocó un desprendimiento de tierra.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Spitzer (Civitatis): "No está en nuestro horizonte una salida a bolsa; apostamos por un crecimiento sostenible"

La firma tecnológica española apuesta por incrementar su presencia en Latinoamérica, con un enfoque en rentabilidad, nuevas alianzas y soluciones digitales, mientras presenta una aplicación innovadora que utiliza inteligencia artificial para personalizar los viajes de sus clientes

Spitzer (Civitatis): "No está en

Spitzer (Civitatis): "No está en nuestro horizonte una salida a bolsa; apostamos por crecimiento sostenible"

La tecnológica española, que acaba de celebrar su aniversario número 18 y estrena CEO, apuesta por expandirse en Latinoamérica y reforzar alianzas mientras planea avanzar sin buscar nuevos accionistas en los mercados públicos

Spitzer (Civitatis): "No está en

El TPI confirma que Duterte está en condiciones para ser juzgado y reanudará el proceso el 23 de febrero

Los jueces responsables del caso señalan que el exmandatario filipino puede ejercer sus derechos procesales en el juicio, por lo que la audiencia clave por presuntos delitos cometidos durante su mandato fue programada para finales de febrero

El TPI confirma que Duterte

Sanidad y los sindicatos del Ámbito llegan a un acuerdo para aprobar un nuevo Estatuto Marco

Tras más de dos décadas sin cambios, autoridades y representantes sindicales anuncian la firma de un marco normativo renovado, según la ministra Mónica García, quien destaca la complejidad del texto y las intensas negociaciones previas

Sanidad y los sindicatos del

Activistas despliegan muñecos hinchables de Trump y Putin para pedir a la UE no cambiar el gas ruso por el de EEUU

Greenpeace insta a los gobiernos europeos a priorizar fuentes renovables y alerta del riesgo de reemplazar un monopolio energético por otro similar, exigiendo evitar nuevas dependencias de líderes externos y rechazar acuerdos energéticos multimillonarios con Estados Unidos

Activistas despliegan muñecos hinchables de