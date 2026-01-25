Israel mata a tres palestinos en Gaza en las últimas 24 horas a pesar del alto el fuego

El Ministerio de Sanidad de Gaza informó que los equipos de búsqueda y rescate han recuperado 713 cadáveres en áreas de la Franja de Gaza de las que se retiraron las fuerzas israelíes tras la entrada en vigor del reciente acuerdo de alto el fuego, según publicó el medio 'Filastín'. Esta situación se da pese al acuerdo alcanzado tras la propuesta de Estados Unidos, que contempla una primera fase de reducción de hostilidades.

Durante las últimas 24 horas, las autoridades gestionadas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) reportaron que tres personas perdieron la vida y ocho resultaron heridas debido a operaciones militares israelíes en la Franja de Gaza, consignó la agencia de noticias Europa Press. El Ministerio de Sanidad del enclave detalló que desde que comenzó el alto el fuego el 10 de octubre de 2025, se han registrado 484 fallecimientos y 1.321 personas heridas. Estas cifras se suman al recuento global iniciado tras el ataque del 7 de octubre de 2023, en el que, según datos oficiales, la ofensiva israelí ha resultado en 71.657 muertos y 171.399 heridos. Las autoridades palestinas advierten de que el número total de víctimas podría ser superior, dado que “aún hay víctimas bajo los escombros y tiradas en las calles en lugares a los que hasta ahora no han podido llegar las ambulancias y los equipos de Protección Civil”.

El domingo, la aviación de las Fuerzas Armadas israelíes llevó a cabo un bombardeo sobre un edificio en el barrio de Rimal, en el oeste de la ciudad de Gaza, como reportó el Ministerio de Sanidad gazatí. Esta acción no ha sido contabilizada en las cifras de víctimas más recientes. Además, fuentes del enclave citadas por el diario 'Filastín' informaron sobre una "gran operación de demolición" en la ciudad de Jan Yunís, ubicada en el sur del territorio palestino, así como de ataques de artillería israelí en el sureste de esa misma ciudad. También se registraron bombardeos de carros de combate israelíes en el sureste de Deir al Balá, en el centro de la Franja.

El medio Europa Press detalló que Hamás ha acusado en repetidas ocasiones a Israel de quebrantar el alto el fuego al continuar con bombardeos y ataques dirigidos contra la población palestina. Desde el movimiento señalan que estas acciones suponen una violación del acuerdo pactado y han documentado docenas de presuntas infracciones desde la entrada en vigor del cese de hostilidades. Por su parte, las autoridades israelíes sostienen que sus operaciones militares se centran en objetivos descritos como “terroristas” que consideran una amenaza para sus tropas desplegadas a lo largo de la Línea Amarilla, una franja que, de acuerdo con fuentes israelíes citadas por Europa Press, abarca el 53% del territorio de Gaza.

Las cifras globales presentadas por el Ministerio de Sanidad gazatí no incluyen a las personas heridas en los ataques ocurridos durante la última jornada. Las labores de rescate y la recuperación de cuerpos se ven dificultadas tanto por la inseguridad en el terreno como por la destrucción de infraestructuras críticas. Las autoridades sanitarias han puesto de relieve el riesgo de que existan numerosas víctimas atrapadas bajo escombros o en zonas inalcanzables para las ambulancias y los equipos de Protección Civil.

El contexto de las operaciones militares y las restricciones derivadas de los enfrentamientos han provocado dificultades para la recolección de datos precisos sobre el número de víctimas. Aunque el alto el fuego fue avalado tras la propuesta estadounidense enfocada en reducir los combates, la información proporcionada por medios locales y el Ministerio de Sanidad refleja una situación de violencia persistente, con acciones militares que afectan a distintas áreas del enclave palestino.

Las denuncias sobre supuestas transgresiones del alto el fuego han acrecentado el clima de tensión. Las fuerzas israelíes justifican su presencia y sus ataques dentro de la Franja de Gaza como una respuesta a amenazas directas contra su personal militar, mientras que Hamás insiste en que las operaciones de Israel constituyen ataques contra la población civil, lo que según el grupo armado vulnera los compromisos alcanzados en los acuerdos recientes, reportó Europa Press.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego, los balances oficiales han seguido aumentando. Los daños materiales y el número de personas desplazadas dentro del territorio continúan incrementándose, al tiempo que los equipos de salvamento tratan de acceder a zonas que permanecen inseguras o bloqueadas por la destrucción provocada por los bombardeos. Según recogen tanto el Ministerio de Sanidad de Gaza como los medios locales reproducidos por Europa Press, esta situación impide actualizar con exactitud la magnitud del impacto humanitario en el enclave.