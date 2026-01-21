Latinos en reestreno tras 40 años del disco 'Songs from Liquid Days' de Philip Glass

Ruth E. Hernández Beltrán

Nueva York, 21 ene (EFE).- El Lincoln Center de Nueva York y la plataforma New Latin Wave presentarán el 25 de enero un concierto para celebrar los 40 años del lanzamiento del disco 'Songs from Liquid Days', del reconocido compositor estadounidense Philip Glass (1937), el primer reestreno en cuatro décadas, que contará con gran participación de artistas latinos, incluida la cantante de jazz mexicana Mago Herrera.

"Estoy honrada de participar en esta puesta de uno de los compositores de música contemporánea más importantes, es un músico que está más allá de definiciones. Algo para destacar (del concierto) es que 40 años después estamos escuchando esta música que es totalmente relevante, pertinente y atemporal" dijo a EFE la cantante, compositora y productora.

Agregó que el concierto integra artistas de raíces latinoamericanas de diversos géneros musicales, "una conversación muy interesante en este momento histórico que estamos viviendo, de los latinoamericanos conversando con el mundo a través de la música de Philip Glass".

Lanzado originalmente en 1986, el icónico álbum conceptual de seis temas sigue siendo la grabación de mayor éxito comercial de Glass, destacado compositor minimalista, aunque él ha dicho preferir el término compositor de 'música con estructuras repetitivas'.

El álbum fue creado en colaboración con Laurie Anderson, David Byrne, Paul Simon y Suzanne Vega, y la música fue hecha para que la cantaran artistas de diversos géneros (pop, rock, ópera), lo que se verá reflejado el domingo en el teatro David Geffen Hall del Lincoln Center, donde también participarán tenores y sopranos.

"Las letras fueron escritas por cantautores que definían la cultura del momento, son letras extraordinarias, humanistas", argumentó la cantante mexicana, radicada en Nueva York.

En el disco de seis temas participaron Linda Ronstadt, Douglas Perry, Janice Pendarvis y Bernard Fowler, junto con la Philip Glass Ensemble, dirigido por Michael Riesman, y el cuarteto de cuerdas Kronos.

"Songs from Liquid Days fusiona la brillantez minimalista de Glass con las sensibilidades pop, cambiando para siempre el panorama de la música contemporánea", afirmó por su parte el Lincoln Center.

La propuesta para este emblemático concierto surgió de New Latin Wave, fundada en 2016 por el compositor interdisciplinario y productor chileno Sokio, radicado en Nueva York, y fue acogida por el centro cultural, según comentó a EFE.

"Teníamos este proyecto desde hace mucho tiempo, mucho interés en colaborar con la Philip Glass Ensemble, con la música de Glass. Queríamos realizar este concierto para conectar la música contemporánea con los cantantes latinos, que muchas veces están relegados a otros espacios", indicó.

En ese sentido, destacó que muchos músicos latinoamericanos han sido muy influidos por el trabajo de Glass.

"Es una persona que cambió muchas reglas en la composición musical y ha colaborado con muchos artistas latinoamericanos durante las últimas décadas", dijo, y agregó que este concierto "se hacía necesario, es un paso natural el poder reconectar estos dos mundos".

El compositor chileno destacó además que el álbum de Glass fue realizado durante la Guerra Fría y que el trabajo que presentarán el domingo, "esta celebración, pretende mostrar cómo este espíritu creativo y de comunión que tiene el trabajo se puede ver reflejado en la colaboración con cantantes latinos".

También que la música de Glass está presente en mucha películas, entre éstas "Drácula" (1992), de Francis Ford Coppola; "Jane" (2017) para el documental de Brett Morgen sobe Jane Goodall; "The hours" (2002), nominada al Oscar; "Kundun" (1997) de Martin Scorsese, también nominada al premio de la Academia por la biografía del Dalai Lama, o la película de terror "Candyman" (1992).

El concierto, cuyos boletos se vendieron en cinco horas según Sokio, reúne al Philip Glass Ensemble y a artistas de New Latin Wave, la plataforma cuyo objetivo es conectar a artistas latinos de diferentes géneros y disciplinas, y ampliar las oportunidades de visibilidad y representación.

Será "una emocionante convergencia generacional que honra el espíritu visionario del álbum y presenta su sonido innovador a un público completamente nuevo, conmemorando los diez años de New Latin Wave", destacó además el Lincoln Center.EFE