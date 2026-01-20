Declaran desierta licitación para la construcción de la segunda línea del Metro de Bogotá

Bogotá, 20 ene (EFE).- La Alcaldía de Bogotá declaró desierta este martes la licitación para la construcción de la segunda línea del metro, luego de que un consorcio chino y otro español que estaban interesados en participar desistieran de hacerlo, por lo que se anunció la apertura de una nueva licitación en febrero próximo.

"Hoy a las 10:00 de la mañana (...) se vencía el plazo para que se presentaran propuestas para la construcción de la línea dos del Metro de Bogotá. Debemos informar esta mañana que no se recibieron propuestas de parte de los consorcios que estaban habilitados, precalificados, para presentar propuestas", afirmó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en una declaración.

En octubre de 2025, el consorcio chino manifestó "que no presentaría propuestas por razones relativas a riesgos cambiarios, temas de la tasa de cambio en Colombia", con lo que se sumó a otros dos grupos que fueron retirados del proceso meses atrás por conflictos de intereses.

La licitación quedó entonces con un solo proponente, conformado por las empresas españolas Sacyr, Acciona y Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), que el mes pasado "solicitó una ampliación, una prórroga de varios meses".

"Sin embargo, teniendo en cuenta de que había la posibilidad de que fuera solamente una propuesta, la empresa Metro consideró que era mejor mantener las fechas contempladas (...) con el 20 de enero la fecha límite para la presentación de propuestas", explicó Galán.

En ese contexto, el consorcio presentó "una comunicación donde manifiesta que no puede presentar propuesta debido a que una de las empresas que hacía parte de ese grupo, Acciona, se había retirado".

Galán señaló que a pesar de esta decisión, la Alcaldía abrirá otra "licitación pública internacional en febrero" y que el proceso está "más maduro hoy que como estaba hace unos años cuando se abrió" por primera vez.

"Este proceso todo se hace según las reglas de la banca multilateral, me refiero al Banco Interamericano de Desarrollo (BID)", expresó Galán, quien recalcó: "Vamos a reabrir este proceso de licitación pública(...) con la meta de recibir propuestas en el mes de septiembre en este mismo año y poder adjudicar la línea 2 del metro en el primer trimestre de 2027".

Para la construcción de la primera línea del metro, la mayor obra de ingeniería de la actualidad en el país, fueron seleccionadas en octubre de 2019 en una licitación dos empresas chinas: la China Harbour Engineering Company Limited (CHEC) y Xi"an Metro Company Limited.

El pasado 31 de diciembre, la empresa Metro de Bogotá informó que la construcción de la primera línea tiene un avance del 70,72 %.

Hasta ahora el único Metro existente en Colombia es el de Medellín, capital departamental de Antioquia (noroeste), que comenzó sus operaciones el 30 de noviembre de 1995 y cuenta con dos líneas.

La construcción del metro es una obra que Bogotá espera desde hace más de medio siglo y solo hasta ahora se ha avanzado en la primera línea, que la Alcaldía espera poner en operación en marzo de 2028. EFE