Colombia enviará a Chile un equipo de bomberos para ayudar a combatir incendios forestales

Bogotá, 20 ene (EFE).- El Gobierno colombiano anunció este martes que enviará a Chile un equipo de bomberos especializados para ayudar a las autoridades de ese país que desde el sábado luchan contra los incendios forestales en las regiones sureñas de Ñuble y Biobío, en los que han muerto 20 personas.

Así lo informó el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien en su cuenta de X dijo que el presidente colombiano, Gustavo Petro, ordenó que la jefa de la Dirección Nacional de Bomberos, capitana Lina María Marín Rodríguez, se traslade a Chile junto con el grupo de trabajo.

Este equipo estará formado por "bomberos altamente capacitados y equipados con todas las herramientas para apoyar a las autoridades en los incendios forestales en ese país", indicó Benedetti.

El ministro chileno de Interior, Álvaro Elizalde, confirmó la noche del lunes que ascendió a 20 el número de víctimas de los incendios en las dos regiones y que han consumido unas 20.000 hectáreas en Biobío, la más afectada, en especial la comuna de Penco, unos 500 kilómetros al sur de Santiago.

Otros países suramericanos, como Argentina y Uruguay, han ofrecido ayuda a Chile para sofocar los incendios, cuyos combate se ha dificultado por condiciones climáticas adversas como temperaturas extremas y un viento seco y cálido que sopla desde la cordillera de los Andes hacia el valle, según las autoridades. EFE