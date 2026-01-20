Agencias

CAI y Sporting San Miguelito pisan fuerte en el comienzo del Clausura panameño

Ciudad de Panamá, 19 ene (EFE).- El Club Atlético Independiente de La Chorrera (CAI) y Sporting San Miguelito comenzaron con sendas goleadas el torneo Clausura del fútbol panameño.

El CAI, con anotaciones de Davis Contreras, Keny Bonilla, Yeyson Vásquez y Omar Berrocal, se impuso por 4-0 a Herrera en la Conferencia Oeste.

En la Conferencia Este, el bicampeón Plaza Amador comenzó de la peor forma al caer por 0-3 ante Sporting San Miguelito, que impuso condiciones con goles de Adrián Bethancourt, Joel Barría y Moisés Richards.

El debutante Unión Coclé sacó un 1-1 de su visita a San Francisco en la Conferencia Oeste.

Bayron Walters adelantó a los Monjes, mientras que David Hunt anotó en tiempo añadido el empate y el primer gol del conjunto coclesano en la primera división.

En Club Deportivo Universitario derrotó por 2-1 a Veraguas United, también por la Conferencia Oeste.

Rolando Rodríguez y Jesús Simons marcaron por los universitarios, mientras que el descuento veragüense llegó tras un autogol de Jonathan Barrera.

Alianza empató 1-1 con Tauro. Heuyin Guardia abrió la cuenta para los aliancistas y Jonathan Ceceña dejó todo igual en los minutos finales del encuentro.

La primera jornada del Clausura 2026 concluyó con la victoria del Umecit por 1-0 sobre Árabe Unido de Colón, en partido de la Conferencia Este. Anotó Hiberto Peralta. EFE

