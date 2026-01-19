El presidente de Guatemala promete que el asesinato de nueve policías no quedará impune

Ciudad de Guatemala, 19 ene (EFE).- El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, aseguró este lunes que el asesinato de nueve policías en un ataque coordinado el domingo, atribuido a presuntos pandilleros, "no quedará impune".

"No vamos a descansar" hasta "encontrar" a los sicarios que le quitaron la vida a los miembros de la Policía Nacional Civil (PNC), "su entrega y su sacrificio no será en vano", afirmó el gobernante, frente a los féretros de los agentes asesinados.

"Hoy me duele entregarle a cada una de las familias (de los fallecidos) esta bandera de Guatemala, símbolo de una patria que no olvidará el sacrificio y el compromiso de sus policías caídos en el cumplimiento del deber", añadió Arévalo, durante un acto en memoria de los agentes fallecidos.

Los policías asesinados son José Efraín Revolorio (25 años), Luis Zetino Pérez (30), Iván López García (33), Giovanni Darío Tecún (46), Claudia Muñoz Ramos (28), Samuel Matul Obispo (30), Fernando Batres Ordóñez (34), Diana Chávez Alarcón (28) y William Medrano Pernillo (26).

Los agentes murieron atacados a tiros por presuntos pandilleros en represalia después de que las autoridades tomaran el control de tres prisiones que registraron motines el sábado.

De acuerdo a las autoridades, los ataques fueron coordinados casi a la misma hora en distintos puntos de la Ciudad de Guatemala. Hasta el momento, hay al menos nueve presuntos sicarios capturados.

El presidente Arévalo declaró el domingo por la noche un estado de sitio durante 30 días, lo que permite a las autoridades arrestar y detener a cualquier persona sin orden judicial.

La pugna entre el Gobierno y las pandillas se originó en el segundo semestre de 2024 después de que el presidente ordenara que los líderes de las estructuras criminales fueran trasladados a una cárcel de alta seguridad en el sur del país, sin los privilegios que gozaban con Administraciones anteriores.

La Policía Nacional Civil, por su parte, indicó el domingo que se "neutralizó" al líder de la pandilla denominada Barrio 18, Aldo Ochoa, uno de los promotores del motín en 'Renovación I', quien demandaba su traslado a otra prisión además de diversas comodidades como aire acondicionado y comida a domicilio.

Ochoa, sentenciado a 80 años de prisión por asesinato, es uno de los líderes criminales que en 2025 fueron trasladados a la cárcel de alta seguridad.

Estos traslados se realizaron a raíz del asesinato en julio pasado de siete personas en una funeraria de la capital guatemalteca presuntamente a manos de miembros de la 'Mara Salvatrucha', durante el velorio de un supuesto integrante de la pandilla rival 'Barrio 18'.

Los ataques con armas de fuego causaron que las clases fueran suspendidas para este lunes en el ámbito público y privado, aunque el presidente puntualizó que el Gobierno espera que la rutina de la población no se vea afectada por el estado de sitio.