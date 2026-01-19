Agencias

El FBI concluye búsqueda de niña dominicana sin que se tenga información de su paradero

Santo Domingo, 19 ene (EFE).- Técnicos de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por su siglas en inglés) concluyeron su participación en la búsqueda de una niña de tres años que desapareció la tarde del pasado 31 de diciembre en una zona rural del municipio de Imbert, provincia de Puerto Plata, en el norte de la República Dominicana, sin que hasta el momento se conozca su paradero, se informó este lunes.

En una rueda de prensa, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, explicó que los agentes del FBI que se unieron la semana pasada a las autoridades dominicanas para buscar a la niña Brianna Genao concluyeron su despliegue en el terreno, si bien mantienen su colaboración.

Este lunes también se dio a conocer en el país que la Interpol emitió una alerta amarilla por la desaparición de Brianna Genao.

La niña desapareció misteriosamente cuando estaba de visita junto a su abuela materna en casa de unos familiares en Imbert.

En sus declaraciones de este lunes, Raful aseguró que la búsqueda, en la que participan distintos organismos oficiales, continúa "de manera coordinada".

La ministra también aprovechó para desmentir la existencia de una red de tráfico de órganos en el país, al tiempo que hizo un llamado a la prudencia para evitar generar alarma pública, después de que algunas personas insinuaron, especialmente en las redes sociales, que este tipo de casos podría estar relacionado con estructuras dedicadas a estos delitos. EFE

