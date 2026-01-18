Seis comunidades en aviso este lunes por lluvia, viento y nieve en buena parte de la Península

Seis comunidades autónomas estarán este lunes en aviso amarillo y naranja por lluvias, viento y nieve, en una jornada marcada por las bajas temperaturas que afectarán a buena parte de la Península, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El paso de una dana hacia el Mediterráneo, junto con la formación de la borrasca 'Harry' al norte de Argelia, dejará una situación muy inestable en el Mediterráneo occidental, con un temporal que afectará al nordeste peninsular y a Baleares.

En concreto, la Aemet ha activado el aviso naranja en Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana, mientras que estarán en aviso amarillo la ciudad autónoma de Melilla, Galicia, Cataluña, Baleares y Aragón.

La jornada dejará precipitaciones fuertes y persistentes en el extremo nordeste de la Península, con especial incidencia en la provincia de Girona.

Además, se prevén nevadas con acumulaciones significativas que afectarán a los Pirineos orientales y que, a últimas horas del día, podrían extenderse a zonas de la Ibérica oriental.

Se esperan nevadas en distintos sistemas montañosos, en general de carácter débil en las sierras del centro y norte peninsular, con una cota de nieve situada en torno a los 1.000-1.200 metros. En el Pirineo oriental las nevadas podrán dejar acumulaciones muy importantes por encima de los 1.400-1.600 metros, mientras que, a últimas horas del día, también afectarán a la Ibérica oriental, donde la cota descenderá hasta los 1.100-1.300 metros.

El viento soplará con fuerza del este y nordeste, con rachas muy fuertes al final del día tanto en el litoral catalán como en Baleares, mientras que en Canarias también se espera viento intenso del nordeste, con rachas muy fuertes en diversos puntos del archipiélago.

Se prevén brumas y bancos de niebla en áreas de montaña del norte, que podrían ser persistentes en el Pirineo oriental, a la par que no se descartan bancos de niebla matinales en la meseta norte, especialmente en valles y zonas más resguardadas.

Las temperaturas máximas descenderán en el noroeste y en las zonas de montaña del este, mientras que aumentarán en el arco mediterráneo, el oeste de las mesetas y el valle del Ebro, sin grandes variaciones o con descensos puntuales en el resto; las mínimas bajarán ligeramente en el nordeste, los valles del suroeste y el Cantábrico, con pocos cambios en Canarias, y se esperan heladas débiles en los sistemas montañosos peninsulares y de forma local en la meseta, más intensas en las cumbres.

El viento soplará flojo del norte y oeste en el interior peninsular, mientras que en los litorales atlántico y mediterráneo será moderado de componente norte, rolando a fuerte del este al norte de Baleares y en el Ampurdán, donde se prevé un temporal marítimo con rachas muy fuertes en la costa; en el Golfo de Cádiz y Alborán predominará el poniente con intervalos de fuerte en Alborán, y en Canarias se mantendrá el alisio moderado con intervalos y rachas muy fuertes.