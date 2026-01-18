¿Quiénes son los tecnócratas palestinos encargados de administrar una Gaza de posguerra?

Jerusalén, 18 ene (EFE).- El doctor en ingeniería civil Ali Shaaz confirmó este sábado noche su cargo al frente del comité formado por otros 11 palestinos tecnócratas -entre ellos una sola mujer- que deberá administrar la Franja de Gaza durante los próximos años ¿Quiénes le acompañan y qué limitaciones tiene este grupo?

"Me enorgullece comenzar mi servicio como Comisionado Jefe del Comité Nacional para la Administración de Gaza. Agradezco al presidente (de EEUU) Donald J. Trump y al pueblo palestino la oportunidad de construir una Gaza segura, próspera y pacífica, con justicia y dignidad para todos", escribió Shaaz en X.

Shaaz, originario de Jan Yunis (sur de Gaza) pero que reside en Cisjordania, ejerció -entre otros cargos- como viceministro de Transporte en la década de los 90 de la Autoridad Palestina, entidad que administra partes reducidas del territorio ocupado militarmente por Israel desde 1967.

Según dijo él mismo en una primera entrevista con Basma Radio, fue el ex enviado especial de la ONU para Oriente Medio, el búlgaro Nikolai Mladenov, quien le ofreció el puesto y que ya había sido designado por Trump como alto representante para Gaza.

Según revelaron este domingo las autoridades egipcias, en un comunicado al que tuvo acceso EFE, Shaaz se encargará también de todo lo relacionado con Energía y Transporte en Gaza, además de liderar el comité.

Al frente de Educación se encuentra Jaber al Daour, académico asociado a la universidad Al Azhar de la ciudad de Gaza, atacada por el Ejército israelí durante los dos años de ofensiva y que reabrió recientemente sus puertas.

Y uno de los nombres más sorprendentes es el de Sami Nasman, enemigo acérrimo de Hamás y quien liderará los asuntos de Interior y Seguridad Interna.

Según diversas biografías, Nasman, nacido en el campamento de refugiados de Shati en Gaza, es una figura destacada del Servicio General de Inteligencia Palestino desde su creación. Durante sus estudios se unió al Movimiento Juvenil Fatah y participó en la Primera Intifada en 1987.

Tras la victoria en las urnas de Hamás, Nasman se exilió presuntamente en medio de amenazas y acusaciones de los islamistas de haber supervisado el arresto y la persecución de miembros de Hamás.

La única mujer, la abogada Hana Tarzi, será la responsable de Asuntos Sociales. Además de letrada es la subdirectora del Centro Al Mezan para los Derechos Humanos, que ha ofrecido respaldo jurídico a algunos de los miles de palestinos secuestrados por Israel, como el doctor Husam Abu Safiya.

Tarzi es también, de acuerdo con su biografía, la primera cristiana en estudiar en la Facultad de Derecho de la Universidad Al Azhar y la primera cristiana en abrir un bufete de abogados en Gaza y litigar ante los tribunales islámicos de la sharia.

Junto a ella aparece el nombre del palestino Aed Yaghi, quien estará al frente de Sanidad. Yaghi, médico urólogo de formación, ha ejercido como director de la Sociedad Palestina de Ayuda Médica (PMRS) en la Franja de Gaza y es miembro de varias organizaciones nacionales y civiles en el enclave.

Por su parte, el ingeniero y empresario Aed Abu Ramadan será el comisionado de Comercio y Economía gazatí. Desde 2023, Ramadan es el director de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Gaza, además de una figura muy destacada respecto al creciente desempleo y tasas de pobreza que azotan el enclave tras dos años de una ofensiva israelí devastadora.

Los restantes son Abdelkarim Ashour al frente de Agricultura; Omar Shamali, de Comunicaciones y Servicios Digitales; Bashir al Raes, de Finanzas;, Adnan Abu Warda, de Justicia; Osama al Seadawy, de Territorios y Vivienda, y finalmente Ali Barhum -durante décadas el director de la gestión de residuos sólidos de las gobernaciones de Jan Yunis, Rafah y la zona central- de Agua, Servicios Públicos y Municipios.

Estos expertos forman parte de un engranaje de nuevos organismos, lo que diferentes voces creen que afectará a su capacidad de acción real en una Gaza destrozada tanto en materia de Vivienda, Sanidad, Economía, Educación o ayudas sociales.

El Comité Nacional queda supeditado a la denominada 'Junta de Paz', liderada por Mladenov bajo el auspicio de Trump y encargada de supervisar la transición hacia una Gaza sin Hamás.

A ella se sumarán hasta 60 países de todo el mundo representados por sus líderes y que se espera, según filtraciones, que aporten una gran contribución económica.

Algunos ya han hecho pública la invitación enviada por Trump a la 'Junta de Paz', como el presidente argentino Javier Milei o el primer ministro húngaro, Viktor Orban.

Pero también hay una 'Junta Ejecutiva' que supervisa las labores del Comité Nacional para la Administración de Gaza -de momento sin palestinos ni mujeres- formada por, entre otros, el ex primer ministro británico Tony Blair; el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio; el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno de Donald Trump.

Y una segunda 'Juta Ejecutiva para Gaza', según la Casa Blanca, que "contribuirá a una gobernanza eficaz y a la prestación de servicios de primera clase que promuevan la paz, la estabilidad y la prosperidad de la población de Gaza".

A ella se suman el asesor del primer ministro para Asuntos Estratégicos de Catar, Ali al Zawadi; el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Hakan Fidan; el jefe de la Inteligencia egipcia, Hasán Rashad; y la ministra para la Cooperación Internacional de Emiratos Árabes, Reem al Hashimi. EFE