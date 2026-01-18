1-0. Sorloth sostiene al Atlético entre pitos

Madrid, 17 ene (EFE).- Al inicio de la segunda parte, desatendido por sus marcadores, Alexander Sorloth manejó todos los tiempos para conectar el cabezazo ganador y sostener al Atlético de Madrid en un tramo de dudas, vencedor contra el Alavés, a la espera del reencuentro no sólo de Julián Alvarez sino de su mejor versión como equipo, entre los pitos de la grada y el sufrimiento final.

En ello está el conjunto rojiblanco, distante de todo lo que pretende ser en esta campaña, abroncado por momentos por su público cuando se fue demasiado para atrás con el 1-0 y práctico antes para obtener un triunfo indispensable en su refugio del Metropolitano, con doce victorias consecutivas entre todas las competiciones al abrigo de su afición, nueve en concreto en LaLiga, pero aún con un mundo por remontar en el campeonato español.

Allá por el minuto 46, al borde del descanso, con el partido aún en juego antes del intermedio, cuando Guridi no alcanzó un centro desde la banda derecha, ya se oyó algún pito, los primeros, en la grada, entre el anodino primer tiempo del Atlético, que tiene un problema en este tramo de la temporada: le falta inspiración, desborde e ingenio arriba.

A Julián Alvarez se le ve acelerado. Es tal la carga que siente sin gol, sin el nivel que debe y siempre tuvo, que cada acción es demasiado impulsiva, excesivamente trompicada. Se le van los controles o el último toque, no acierta en algún pase, transmite precipitación, contra naturaleza de todas y cada una de sus finas cualidades y condiciones de siempre.

Sus ocho jornadas consecutivas sin gol en LaLiga persisten dentro del ecosistema rojiblanco. No sólo es una necesidad propia del delantero. Es también del equipo, con tanta dependencia como ha tenido en determinados tramos del campeón del mundo argentino, y Diego Simeone, que insiste e insiste, a la espera de la reacción de su estrella.

Todos son conscientes de que no hay futuro exitoso en este curso sin el reencuentro de su figura más decisiva. Es fundamental. El mejor ejemplo fue su regate por la banda con el generó la mejor ocasión de todo el primer acto, que desembocó en un remate de Almada salvado bajo palos por Víctor Parada y en otro de Barrios repelido por Jon Pacheco. En el córner consiguiente, una volea de Marc Pubill la desvió definitivo también Jonny Otto.

‘La Araña’ no rotó tampoco contra el Alavés. La prueba del viernes apuntó a esa posibilidad. La realidad fue su titularidad, tan indiscutible ahora como lo fue en sus momentos más altos en el equipo, los mismos que rebusca ahora. Va a su reencuentro en algunos momentos, este domingo por detrás de Sorloth y al lado de Thiago Almada.

El ‘Guayo’ reapareció en el once. Sólo había partido de inicio en dos de los últimos 18 encuentros oficiales. Desde la primera jornada, no le cabe a Simeone en su esquema la suma de Almada y Baena. No jugó el segundo y surgió la oportunidad del primero (después entró Baena precisamente por Almada ya a la hora del choque). Almada se desenvolvió bien entre líneas, asociado el balón y su precisión, pero le faltó aún un plus.

Realmente como a todo su equipo, que chocó con la defensa del Alavés casi siempre, aplacado por una zaga compacta, oportuna en cada cruce, resistente cuando el Atlético la puso a prueba. Sivera repelió una falta directa de Julián también en el tramo final del primer acto. Antes apenas necesitó otra intervención en un disparo cruzado de Giuliano. Del Alavés tampoco hubo apenas opciones, sólo un tiro parecido de Toni Martínez.

Sorloth ni había rematado en el primer tiempo. Su efectividad fue máxima este domingo, como tantas veces se le reclama. El centro de Pablo Barrios no era nada del otro mundo, quizá hasta demasiado bombeado en su trayectoria, pero él lo transformó en un golazo. Su cabezazo, tan pausado y preciso, también tan solitario entre la permisividad impropia de una defensa de la máxima categoría, alojó el balón en la red. Era el minuto 48.

Un alivio para Simeone, tranquilidad para el Atlético, controlador, intermitente en ataque, con un remate de Almada contra el cuerpo de Sivera, antes de dar un paso más desde el banquillo: Griezmann, Baena y Koke adentro; Julián Alvarez, Giuliano (ambos serán titulares el miércoles en Turquía) y Almada fuera. Tiene recursos de sobra el entrenador.

El partido no implicaba dudas. Sin reacción del Alavés, sin muchas más pretensiones del Atlético que retener su victoria, si acaso con más calma si encontraba el momento del segundo gol, el encuentro consumió minutos con una rosca de Baena a la que solo se interpuso el poste y con esa tensión siempre latente por un marcador tan corto. Riesgo y pitos en la grada, cuando el equipo rojiblanco aguardó acontecimientos al repliegue.

Un pase a la nada alimentó la bronca, aún no generalizada, todavía por sectores, enfrentado el Atlético a un momento comprometido, a su propio paso atrás y a la convicción de Alavés sin nada que perder. Tantas veces visto en el Metropolitano, tantas veces con el empate como castigo, que el tramo final se movió entre pitos. Una victoria, muchas dudas y varias reacciones pendientes.

Ficha técnica:

1 - Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano (Koke, m. 62), Barrios, Cardoso (Le Normand, m. 78), Almada (Baena, m. 62); Julián Alvarez (Griezmann, m. 62) y Sorloth (Molina, m. 86).

0 – Alavés: Sivera; J. Otto, Tenaglia, Pacheco, Víctor Parada; Blanco (Mañas, m. 81), Pablo Ibáñez (Guevara, m. 55); Carlos Vicente, Aleñá (Rebbach, m. 69), Guridi (Denis Suárez, m. 55); y Toni Martínez (Lucas Boyé, m. 55).

Gol: 1-0, m. 48: Sorloth.

Árbitro: Guillermo Cuadra (C. Balear). Amonestó con tarjeta amarilla al local Cardoso (m. 28) y al visitante Pablo Ibáñez (m. 5).

Incidencias: partido correspondiente a la vigésima jornada de LaLiga EA Sports, disputado en el estadio Riyadh Air Metropolitano ante 61.192 espectadores.

Iñaki Dufour