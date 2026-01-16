Kallas celebra la liberación de presos europeos en Venezuela: "Un paso positivo"

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha celebrado la liberación de presos de nacionalidades europeas en Venezuela, calificando esta acción del Gobierno en Caracas, ahora liderado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, como "un paso positivo" y "un gran alivio para las familias".

"La liberación de los europeos detenidos en Venezuela es un gran alivio para las familias y un paso positivo. Hoy hablé con varios ciudadanos de la UE liberados", ha indicado en un mensaje en redes sociales.

La jefa de la diplomacia europea ha reivindicado que estas liberaciones son "fruto de la perseverante diplomacia de la UE", así como de "la estrecha coordinación con los Estados miembros". También ha agradecido especialmente a la Delegación de la Unión en Venezuela y a los equipos del Servicio de Acción Exterior comunitario.

"Unida, Europa se mantiene firme en defensa de nuestros ciudadanos y de los Derechos Humanos", ha zanjado en su menaje la Alta Representante y también vicepresidenta de la Comisión Europea.

Desde la intervención militar de Estados Unidos en Caracas el pasado 3 de enero y la posterior toma de posesión de Delcy Rodríguez del cargo de presidenta --ya que Nicolás Maduro fue capturado entonces por Washington y enviado a una cárcel estadounidense--, se han liberado a un total de 84 presos políticos, según la organización venezolana Foro Penal.

El Ejecutivo de Delcy Rodríguez, por su parte, ha asegurado que se ha puesto en libertad desde el pasado 8 de enero --cuando comenzaron las excarcelaciones--, a un total 116 presos que permanecían detenidos en cárceles venezolanas, unas cifras que las organizaciones civiles reducen ostensiblemente.

Aunque entre los liberados hay personas de todas las nacionalidades, las autoridades de República Checa han confirmado este mismo viernes la puesta en libertad de Jan Darmovzal, ciudadano nacional que permanecía preso en Venezuela, junto con un grupo de prisioneros de Irlanda, Rumanía, Alemania y Países Bajos --Estados de la UE--, así como de Albania y Ucrania.

Con todo, pese a que la UE ha celebrado la liberación de presos políticos, Bruselas no mantiene buenas relaciones con el actual Gobierno, limitándolas solo a un "diálogo específico" para defender los "intereses" de los Veintisiete, e insistiendo en la necesidad de que se respete el resultado de los últimos comicios ganados por la oposición, únicos "legitimados democráticamente" a gobernar en el país latinoamericano.