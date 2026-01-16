El IBEX suma el 0,39 % y firma un nuevo máximo histórico por encima de los 17.700 puntos

Madrid, 16 ene (EFE).- El IBEX 35, el principal índice de la Bolsa española, subió este viernes el 0,39 % y conquistó un nuevo máximo histórico, por encima del nivel de los 17.700 puntos, animado por el tono positivo de Wall Street.

El principal índice del mercado nacional, el IBEX 35, subió 68,2 puntos, ese 0,39 % y cerró en 17.710,9 puntos. En el acumulado de la semana, ha avanzado el 0,35 %, en su octava semana consecutiva de asensos y, en lo que va de año, se revaloriza el 2,49 %.

El selectivo español abría con pérdidas y mantuvo dudas durante buena parte de la sesión, aunque finalmente se decantó por el tono positivo y se desmarcó de las pérdidas del resto de Europa, impulsado por los avances con los que había empezado a cotizar Wall Street.

Dentro de los grandes valores, Iberdrola subió el 1,53 % como el cuarto mayor ascenso del IBEX; Inditex, el 0,36 %, y BBVA, el 0,19 %. Repsol cerró plano (0,0 %), mientras que Telefónica cedió el 1,18 %, como la sexta mayor caída, y Banco Santander, el 0,04 %. EFE

(foto)(video)