El Banco Interamericano de Desarrollo lanza un bono de referencia a tasa fija por 1.154 millones de euros

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha emitido un bono de referencia a tasa fija por 1.000 millones de libras esterlinas (1.154 millones de euros), la mayor transacción realizada por la institución en esta divisa hasta la fecha y su primera emisión en esta moneda en 2026.

El bono, con vencimiento en julio de 2031, paga una tasa de interés fija anual del 4% y fue colocado en línea con las condiciones prevalecientes del mercado, según ha explicado la institución en un comunicado.

La operación recibió órdenes por parte de los inversores que superaron los 2.200 millones de libras (2.538 millones de euros), más del doble de la cuantía emitida.

"La demanda de alta calidad que recibimos refleja la confianza de los inversionistas en el BID y su interés continuo en apoyar el desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe", señaló la jefa de financiación del BID, Laura Fan.