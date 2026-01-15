Cate Blanchett repite como Valka en el filme de acción real 'How to Train Your Dragon 2'

Los Ángeles (EE.UU.), 15 ene (EFE).- La actriz estadounidense Cate Blanchett volverá a interpretar a la guerrera vikinga Valka en la secuela de la película de acción real de How to Train Your Dragon' (Cómo entrenar a tu dragón), que tiene previsto aterrizar en la gran pantalla el 11 de junio de 2027, según informó este jueves The Hollywood Reporter.

La dos veces ganadora del Óscar se une a Mason Thames (Hipo), Nico Parker (Astrid Hofferson), Gerard Butler (Stoick the Vast), Julian Dennison (Fishlegs Ingerman), Gabriel Howell (Snotlout Jorgenson), Bronwyn James (Ruffnut Thorston) y Harry Trevaldwyn (Tuffnut Thorston) en la segunda parte, basada en los libros de Cressida Cowell.

Adaptando la segunda entrega de la versión animada, que se estrenó en 2014, la película continúa las aventuras de Hipo, el vikingo amigo de los dragones que abrió su aldea a las posibilidades de coexistir con las criaturas voladoras que escupen fuego.

Blanchett interpreta a Valka, la madre perdida de Hipo esposa del líder vikingo Stoick the Vast.

La primera película de acción real de 'Cómo entrenar a tu dragón' se estrenó en junio de 2025 y recaudó 636 millones de dólares en taquilla mundial. EFE