Londres acusa a Rusia de "usar una retórica falsa" de "lucha contra el nazismo" para justificar la invasión

Los servicios de Inteligencia de Reino Unido han acusado este lunes a Rusia de "usar una retórica falsa" sobre "la lucha contra el nazismo" en Ucrania para "influir" a los militares y la población rusa para lograr "apoyos" a la invasión del país europeo, desatada en febrero de 2022.

"La falsa retórica de la cúpula rusa y las frecuentes acusaciones de nazismo ucraniano antes y desde la invasión rusa a gran escala de Ucrania buscan influir en el personal militar ruso y en la población nacional para que participen y apoyen la guerra de Rusia en Ucrania", han manifestado.

Así, han señalado que Moscú "busca aprovechar el profundo impacto histórico y psicológico de la guerra de Rusia con la Alemania nazi para fomentar percepciones de Ucrania y de los ucranianos como una amenaza, justificando así la invasión rusa". "Tales narrativas han sido apoyadas y difundidas por los medios de comunicación controlados por el Estado ruso", han agregado.

En este sentido, han subrayado que la invasión de Ucrania "dura ya más que la guerra de la Unión Soviética contra la Alemania nazi, que siguió a la invasión de la Unión Soviética por parte de la Alemania nazi en 1941, rompiendo así el pacto de no agresión entre la Alemania nazi y la Unión Soviética", antes de apuntar que "los ucranianos étnicos constituyeron una proporción significativa del Ejército Rojo en la Segunda Guerra Mundial".

Por otra parte, han destacado que la incursión lanzada por Ucrania en la región de Kursk en agosto de 2024, repelida meses después, supuso la primera vez en la que "tropas extranjeras realizan operaciones en territorio ruso", según un comunicado publicado por el Ministerio de Defensa británico.

"Es muy probable que las fuerzas ucranianas sigan llevando a cabo operaciones cinéticas limitadas en Kursk", han sostenido, si bien desde que la fuerzas rusas expulsaran con apoyo de Corea el Norte a los militares de Ucrania en abril de 2025 no se han registrado más incursiones de este tipo en territorio de Rusia.