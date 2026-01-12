Juan Lobato ve el manifiesto de Jordi Sevilla como "un paso al frente" para dar "pulso" al PSOE

Las recientes encuestas sobre las elecciones generales han servido de marco para un nuevo llamamiento interno en el PSOE para modificar el tono del partido y ampliar el respeto en el trato a toda la ciudadanía, incluidos los votantes de Vox, expuso el senador Juan Lobato durante una entrevista televisiva. Según publicó Europa Press, Lobato precisó que considera que muchas personas jóvenes que apoyan al partido liderado por Santiago Abascal actúan motivadas por expectativas no satisfechas, canalizadas mediante un voto considerado radical. Frente a esta realidad, el exsecretario general socialista madrileño propuso que el PSOE avance hacia políticas más eficaces y orientadas hacia la izquierda, acompañadas de formas más moderadas.

En ese contexto, Lobato valoró el manifiesto "Socialdemocracia 21", impulsado por el exministro socialista Jordi Sevilla, describiéndolo como "un paso al frente" que confirma que el partido "tiene pulso". El senador emitió estas consideraciones en su intervención en 'Espejo Público' de Antena 3, transmitida por Europa Press, donde defendió la importancia de abrir debates y promover la pluralidad interna como señal positiva para la organización.

Durante la entrevista, Lobato detalló que la propuesta de Sevilla incide en la urgencia de que el PSOE recupere un proyecto político centrado en los problemas reales de la ciudadanía y dispuesto a alcanzar consensos democráticos con sus adversarios en cuestiones de Estado. De acuerdo con Europa Press, el senador insistió en que la diversidad de criterios y opiniones dentro del partido representa una señal constructiva. Sin embargo, señaló que en el periodo más reciente, la verticalidad instalada en el PSOE ha complicado la fluidez y el intercambio de posturas distintas, lo que a su juicio dificulta la expresión de opiniones disidentes.

El parlamentario lamentó ante las cámaras que la existencia de propuestas y alternativas tiende a interpretarse en la formación como signo de debilidad cuando, según su punto de vista, impulsa el fortalecimiento del PSOE. Lobato defendió que la publicación de manifiestos y el fomento de nuevas líneas de reflexión interna son, en sus palabras, "una buena noticia para hacer más fuerte al PSOE".

De acuerdo con el reporte de Europa Press, el senador subrayó la necesidad de que, tras el debate abierto por el manifiesto y a tenor de las encuestas electorales, el PSOE promueva una fase más moderada en las formas políticas. Agregó que la ciudadanía demanda respeto por parte de los representantes públicos, incluidas aquellas personas jóvenes que, bajo su perspectiva, han recurrido al voto radical debido a la insatisfacción con sus expectativas.

En el mismo espacio televisivo, Lobato reforzó el mensaje de que la organización debe responder con propuestas y debate, en vez de percibir la apertura y la pluralidad como un indicio de debilidad. Según concluyó ante Europa Press, este tipo de iniciativas internas no solo contribuyen al dinamismo del partido sino que también facilitan una mejor conexión con la sociedad.

El manifiesto "Socialdemocracia 21", encabezado por Jordi Sevilla, aboga por reenfocar la acción socialista en los desafíos reales de los ciudadanos, y apuesta por consensos con formaciones rivales cuando lo exigen los asuntos de Estado. Lobato, citando ese documento, respaldó que el PSOE debe poner en el centro estas inquietudes compartidas y abrir espacios en los que la reflexión colectiva permita avanzar en nuevas soluciones y ampliar la base social del partido.

La intervención del senador evidenció el clima de discusión en el partido a partir de la iniciativa de Sevilla, y marcó el tono del debate sobre el rumbo de la socialdemocracia española en el actual ciclo político, según lo reflejó Europa Press.