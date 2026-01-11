Rusia ataca a Ucrania con 154 drones, 22 impactan en 18 ubicaciones

Berlín, 11 ene (EFE).- Rusia atacó la pasada noche a Ucrania con 154 drones suicidas, de los que las fuerzas ucranianas lograron derribar 125 en el norte, sur y este del país, si bien 22 impactaron en 18 ubicaciones, según el parte provisional de la Fuerza Aérea ucraniana.

Entre los drones de ataque empleados por Rusia hubo 110 del tipo Shahed, de acuerdo con el balance publicado en la cuenta de Telegram de la Fuerza Aérea.

Los vehículos aéreos no tripulados fueron lanzados desde territorio ruso y la ocupada península ucraniana de Crimea.

Las defensas antiaéreas ucranianas lograron neutralizar 125 drones tipo Shahed, Gerbera y otros en el norte, sur y este del país.

Sin embargo, se registraron impactos de 22 drones de ataque en 18 ubicaciones, así como la caída de restos de drones derribados en dos lugares. EFE