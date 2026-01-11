Agencias

Rusia ataca a Ucrania con 154 drones, 22 impactan en 18 ubicaciones

Guardar

Berlín, 11 ene (EFE).- Rusia atacó la pasada noche a Ucrania con 154 drones suicidas, de los que las fuerzas ucranianas lograron derribar 125 en el norte, sur y este del país, si bien 22 impactaron en 18 ubicaciones, según el parte provisional de la Fuerza Aérea ucraniana.

Entre los drones de ataque empleados por Rusia hubo 110 del tipo Shahed, de acuerdo con el balance publicado en la cuenta de Telegram de la Fuerza Aérea.

Los vehículos aéreos no tripulados fueron lanzados desde territorio ruso y la ocupada península ucraniana de Crimea.

Las defensas antiaéreas ucranianas lograron neutralizar 125 drones tipo Shahed, Gerbera y otros en el norte, sur y este del país.

Sin embargo, se registraron impactos de 22 drones de ataque en 18 ubicaciones, así como la caída de restos de drones derribados en dos lugares. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

78-73. El Baskonia se impone a la intensidad del Asvel

78-73. El Baskonia se impone

Trump dice que seguramente se vea con representantes del Gobierno venezolano "muy pronto"

Infobae

Crónica del Barça - Partizán Belgrado, 88-70

La escuadra catalana aseguró nueva victoria tras dominar con solidez el marcador, impulsada por el protagonismo de Willy Hernangómez y el aporte de Tornike Shengelia, igualando a los líderes en la tabla y confirmando su excelente momento en Europa

Crónica del Barça - Partizán

Trump ofrece su ayuda para "liberar" Irán y el presidente del Parlamento amenaza con "contraatacar" a EEUU

Trump ofrece su ayuda para

Detienen a la secretaria de Grecia Quiroz por el asesinato del exalcalde mexicano Manzo

Infobae