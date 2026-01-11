Agencias

Ocho muertos, incluidos los novios, en una explosión de gas durante una boda en Islamabad

Guardar

Islamabad, 11 ene (EFE).- Al menos ocho personas murieron -entre ellas los recién casados- y siete resultaron heridas al explotar un cilindro de gas en una vivienda donde se celebraba una boda en la capital de Pakistán, informaron este domingo fuentes policiales.

"Un total de 15 personas fueron evacuadas de las viviendas afectadas, de las cuales ocho fallecieron y siete heridos fueron trasladados al hospital", dijo a EFE Taqi Jawad, portavoz de la policía de Islamabad.

La Policía abrió una investigación para determinar las causas de la explosión, incluida la posible presencia de explosivos, ya que provocó el derrumbe del techo de la casa, lo que indica que fue de gran potencia.

El ministro federal del Interior, Mohsin Naqvi, ordenó a la administración de Islamabad que proporcione "las mejores instalaciones posibles" para el tratamiento de los heridos y que se investigue el incidente, según un comunicado de su oficina.

Los accidentes causados por explosiones de cilindros de gas son comunes en Pakistán debido a cilindros defectuosos o en mal estado. Se utilizan para cocinar y también en algunos automóviles como una alternativa más barata al combustible.

El mes pasado, cinco personas murieron en una explosión de un cilindro de gas en la ciudad de Larkana, en la provincia sureña de Sindh. En noviembre de 2024, al menos 19 personas resultaron heridas por otra explosión similar en la misma ciudad. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Trump dice que interceptación de petrolero se coordinó con Gobierno interino de Venezuela

Trump dice que interceptación de

VÍDEO: Sánchez habla con Delcy Rodríguez y le traslada su oferta de mediación para una transición pacífica en Venezuela

Tras una llamada con Delcy Rodríguez, el jefe del Ejecutivo español propuso ejercer como intermediario en Venezuela, defendiendo una salida democrática y la participación de la comunidad internacional, según confirmó en un mensaje a través de la red social X

VÍDEO: Sánchez habla con Delcy

La ONU insta a la moderación y pide evitar una nueva intensificación del conflicto en Alepo (Siria)

El portavoz del secretario general de Naciones Unidas advierte sobre los graves riesgos para civiles en Alepo, reclama proteger infraestructuras y urge a negociar un alto el fuego tras combates entre fuerzas sirias y milicias kurdas según fuentes oficiales

La ONU insta a la

Jueza prevé iniciar en septiembre selección del jurado en el caso federal contra Mangione

Infobae

Venezuela dice que sigue la agenda de cooperación con Rusia, tras ataque militar de EE.UU.

Infobae