Netanyahu dice que "Israel e Irán volverán a ser aliados leales" si cae Gobierno ayatolás

Jerusalén, 11 ene (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este domingo que Israel e Irán volverán a ser "aliados leales" si las protestas que recorren el suelo iraní desde hace dos semanas consiguen tumbar al régimen de los ayatolás.

"Todos esperamos que la nación persa se libere pronto del yugo de la tiranía, y que cuando llegue ese día, Israel e Irán vuelvan a ser aliados leales en la construcción de un futuro de prosperidad y paz para ambos", dijo Netanyahu en una intervención hoy al inicio de su reunión de gabinete, difundida por su oficina.

Por su parte, el Ejército israelí indicó esta mañana en un comunicado enviado a EFE que están siguiendo las masivas manifestaciones en Irán, que calificaron de un "asunto interno iraní", y sentenciaron que están preparados para defenderse, así como para "responder con fuerza", en caso necesario. EFE

