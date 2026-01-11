Agencias

La UE pide cese de los enfrentamientos en Alepo y urge retomar "urgentemente" el diálogo

Guardar

Bruselas, 11 ene (EFE).- La Unión Europea (UE) pidió el sábado por la noche el cese de los enfrentamientos entre el Ejército sirio y las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), lideradas por milicias kurdosirias, y urgió a retomar "urgentemente" el diálogo político.

"La Unión Europea pide el fin de las hostilidades en Alepo y sus alrededores, y destaca la importancia de proteger a los civiles en todo momento y facilitar el acceso de la ayuda humanitaria. Instamos a todas las partes a que apliquen el alto el fuego anunciado hoy y retomen urgentemente el diálogo político para alcanzar una solución política", dijo un portavoz de Exteriores europeo en un comunicado.

Los combates entre el Ejército y las FSD comenzaron el martes, después de que el jefe de las Fuerzas de Siria Democrática, Mazlum Abdi, se reuniera en Damasco con funcionarios del Gobierno en el marco de las negociaciones de integración de las fuerzas de la alianza kurdosiria en las Fuerzas Armadas sirias.

Los ataques que milicias kurdosirias llevaron a cabo esta semana en dos barrios de Alepo dejaron 23 muertos y más de 100 personas heridas, según declaró este sábado el responsable de prensa del departamento de Salud de Alepo, Munir al-Muhammad, a la agencia oficial de noticias siria, SANA, un día después de haber alcanzado un alto el fuego.

Damasco y los kurdosirios firmaron el 10 de marzo un acuerdo para buscar una solución a las autoproclamadas zonas autónomas del noreste de Siria tras el derrocamiento, hace más de un año, de Bachar al Asad, pero el proceso sufrió varios reveses.

"Lograr la estabilidad en todo el país es un elemento clave para garantizar una transición sostenible e inclusiva que satisfaga las aspiraciones de todos los sirios", añadió el comunicado de la UE.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció el pasado viernes en Damasco un paquete de ayuda de 620 millones de euros para la recuperación y reconstrucción de Siria para 2026 y 2027, así como la reanudación del acuerdo de cooperación económica con el país. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Delcy Rodríguez agradece a Sánchez la "valiente postura del Gobierno de España al condenar la agresión"

La mandataria interina venezolana manifestó su reconocimiento al Ejecutivo español por rechazar públicamente ataques recientes liderados por Washington, además de expresar su disposición a fortalecer la cooperación bilateral y defender la soberanía nacional mediante vías diplomáticas

Delcy Rodríguez agradece a Sánchez

Mbappé ya está en Yeda

Mbappé ya está en Yeda

El TS inadmite el recurso de Tanlongo y el Racing de Santander le reclamará un millón de euros e intereses

El máximo órgano judicial rechaza la apelación interpuesta por el jugador argentino y la resolución queda definitiva, lo que habilita al club cántabro a solicitar la compensación económica junto a recargos generados durante el proceso

El TS inadmite el recurso

El papa León XIV bautiza a 20 niños y niñas en la Capilla Sixtina

Infobae

Zelenski: Rusia esperó deliberamente a temperaturas gélidas para lanzar ataques masivos

Infobae