La India iniciará en abril el mayor censo del mundo tras 15 años sin datos oficiales

Nueva Delhi, 11 ene (EFE).- La India, el país más poblado del mundo según estimaciones de Naciones Unidas, comenzará en abril el recuento de viviendas y hogares como primer paso de su Censo Nacional de 2027, clave para actualizar por primera vez desde 2011 los datos oficiales de una población que supera ya los 1.400 millones de personas.

El Gobierno indio fijó esta semana, mediante una notificación oficial, el calendario de la primera fase del censo, que se desarrollará entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de 2026 en todos los estados y territorios del país de forma escalonada.

El proceso, que se ha ido retrasando durante años, es considerado una de las mayores operaciones estadísticas y administrativas del planeta, ya que implica identificar y registrar cada hogar en un país marcado por una rápida urbanización, grandes flujos de migración interna y millones de asentamientos informales.

Durante esta etapa se recopilará información detallada sobre las condiciones de los hogares, incluidos los materiales de construcción, el acceso al agua potable y al combustible para cocinar, los patrones de consumo y la composición familiar.

La segunda fase del proceso, la enumeración de la población, prevista para febrero de 2027, incluirá por primera vez desde la independencia de la India el registro de todas las castas y se realizará de forma digital.

El último recuento se llevó a cabo en 2011, cuando la población era de 1.210 millones, mientras que las cifras actuales, basadas en tendencias de natalidad, mortalidad y migración, sitúan el total por encima de los 1.400 millones.

Las autoridades prevén desplegar alrededor de 30 millones de funcionarios, entre encuestadores, supervisores y responsables administrativos, para la recogida, verificación y supervisión de los datos en una de las mayores operaciones estadísticas del mundo. EFE