Israel y Alemania refuerzan su cooperación en ciberseguridad y ciberdefensa

Jerusalén, 11 ene (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, firmó este domingo en Jerusalén una declaración conjunta con el ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, para reforzar la cooperación bilateral en ciberseguridad, ciberdefensa, lucha contra el terrorismo y defensa civil.

Según informó la oficina de Netanyahu en un comunicado, la declaración, que calificó de histórica, "consolida el profundo compromiso de Alemania con la seguridad del Estado de Israel y eleva la cooperación tecnológica y de seguridad entre ambos países a un nuevo nivel estratégico".

La nota explica que s establece una "amplia colaboración en materia de seguridad entre las autoridades de seguridad de ambos países en las áreas de ciberdefensa, tecnologías avanzadas, aplicación de la ley, lucha contra el terrorismo y defensa civil".

"La declaración firmada hoy consolida la profunda cooperación con Alemania en materia de ciberseguridad, lucha contra el terrorismo y tecnologías avanzadas, y traduce el compromiso de seguridad en acciones conjuntas. Los enemigos de Israel deben saber: tenemos la mira puesta en ellos en todo momento y lugar", dijo Netanyahu durante la firma, según la nota.

La visita del ministro alemán se produce en un momento de acercamiento bilateral, después de que el canciller alemán, Friedrich Merz, viajara el pasado diciembre a Israel, en la que supuso la primera visita de un líder de un gran país europeo desde que la Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de captura contra Netanyahu por su posible implicación en crímenes de guerra en Gaza. EFE

