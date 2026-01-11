El Valencia cierra su segunda peor primera vuelta en una liga de 20 equipos

Valencia, 11 ene (EFE).- El Valencia ha finalizado la primera vuelta del campeonato con 17 puntos tras empatar este sábado ante el Elche en Mestalla (1-1) y cierra la segunda peor primera parte de la competición liguera de su historia en una Liga de 20 equipos.

Tras solo tres victorias sumadas en 19 partidos, el equipo de Carlos Corberán vuelve a estar en descenso al término de la primera vuelta de la competición como la pasada temporada, en la que tenía cinco puntos menos que en la actualidad.

De esta forma, la única temporada que ha empeorado los actuales registros en la historia del club desde la campaña 87-88, cuando se creara la Liga de 20 equipos, ha sido el curso pasado, cuando finalizó el primer tramo con 13 puntos en su casillero y en penúltima posición.

El Valencia solo ha sido capaz de ganar esos tres partidos en Mestalla, donde ha perdido fuerza respecto a la pasada temporada en la que, bajo la dirección del técnico valenciano en la segunda vuelta, solo perdió dos partidos.

Además de perder consistencia en Mestalla, también ha perdido apoyo. Aunque las cifras de asistencia se mantienen altas, el cansancio y descontento de la afición valencianista ha ido creciendo en cada partido.

En los últimos encuentros ha subido la tensión. Después de la goleada del Celta (4-1) en Balaidos un centenar de aficionados fueron al aeropuerto para increpar al equipo.

La situación se agravó este sábado tras el empate ante el Elche (1-1), cuando otro gran grupo de aficionados protestó a las puertas de Mestalla y esperó a la salida de los jugadores con cánticos de “mercenarios” y “Corberán, dimisión”.

En este primer tramo de la temporada, el Valencia ha ganado a Getafe, Athletic Club y Levante, mientras que ha empatado en ocho y ha perdido en otros tantos.

El equipo ha manteniendo una de las asignaturas pendientes de los últimos años, los partidos a domicilio. Es el único equipo junto al Elche y Osasuna, que no ha logrado ganar fuera de casa y es el segundo peor visitante de la competición.

Curiosamente, los números ofensivos son iguales en los dos cursos más recientes, 18 tantos a favor, mientras que los registros defensivos han empeorado, 31 recibidos en esta ocasión por los 29 de la edición anterior.

Además, a diferencia de lo que sucedió la temporada pasada, no ha habido relevo en el banquillo ya que la pasada campaña Corberán, actual técnico, sustituyó en el cargo a Rubén Baraja antes de que finalizara la primera vuelta.

Históricamente negativas son las cifras del equipo a domicilio, donde no ha conseguido ningún triunfo en sus nueve salidas y ha finalizado con 3 puntos de los 27 posibles.

Los máximos goleadores son Hugo Duro, con seis goles, y Diego López y Danjuma con tres en ambos casos. El máximo asistente es Luis Rioja, con tres pases de gol, seguido de Javi Guerra y Filip Ugrinic, con dos.