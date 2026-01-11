Agencias

El presidente finlandés insta a Irán abstenerse de usar la violencia contra el pueblo

Berlín, 11 ene (EFE).- El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, instó este domingo a las autoridades de Irán a abstenerse de usar la violencia contra su propio pueblo y a liberar a todos los manifestados detenidos arbitrariamente.

"Instamos a las autoridades iraníes a abstenerse de usar la violencia contra su propio pueblo y a respetar la libertad de expresión y el derecho a la reunión pacífica. La agresión debe cesar", escribió en la red social X.

Stubb también hizo un llamamiento a la "liberación de todos los manifestantes detenidos injustamente".

Al menos 192 iraníes han muerto en las protestas desde el 28 de diciembre, según la organización civil Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Oslo, Noruega. EFE

