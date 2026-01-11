De España a Brasil, los Globos de Oro regresan este domingo con estrellas internacionales

Agencias

Beverly Hills (EE.UU.), 11 ene (EFE).- Los Globos de Oro regresan este domingo en una gala que reunirá a figuras internacionales de países como España, Brasil, México o Noruega, así como la presencia de figuras del pop como Charlie xcx, Miley Cyrus o Ariana Grande.

La ceremonia tendrá lugar en el hotel Beverly Hilton, situado en la acaudalada ciudad de Beverly Hills, en el condado de Los Ángeles, y se transmitirá por CBS y Paramount+ en EE.UU. a partir de las 17.00 hora local (01.00 hora GMT del lunes).

Esta edición está encabezada por 'One Battle After Another', la cinta del estadounidense Paul Thomas Anderson, que acumula nueve nominaciones, entre las que destacan el reconocimiento para su elenco como Leonardo DiCaprio, el puertorriqueño Benicio del Toro o la estrella en ascenso Chase Infiniti.

Pero la noruega 'Sentimental Value' con ocho; la estadounidense 'Sinners' con siete; la britanica 'Hamnet' con seis; y la película del mexicano Guillermo del Toro 'Frankenstein' con cinco, se presentan como duros contrincantes.

La comediante Nikki Glaser se encargará por segundo año consecutivo de mostrar sus mejores chistes sobre las celebridades como conductora del evento, que tiene entre los presentadores de premios a estrellas como Julia Roberts, Amanda Seyfried, Ana de Armas o Mila Kunis.

La gala se perfila como un evento con destacadas personalidades del mundo de la música, pues además de nominadas como Ariana Grande ('Wicked') o Miley Cyrus ('Avatar: The Last Airbender'), se espera la presencia de la británica Charli xcx y el rapero californiano Snoop Dogg.

España ocupará un puesto especial gracias al director Oliver Laixe, cuya película 'Sirat' compite en la categoría de mejor película de habla no inglesa y mejor banda sonora.

Asimismo, el actor Wagner Mora buscará hacer historia para Brasil con su nominación interpretativa por 'The Secret Agent'.

México también tendrá presencia esta edición con Guillermo del Toro y su versión de 'Frankenstein', así como Diego Luna, quien tras tres nominaciones en estos premios buscará alzarse con el de mejor actor de una serie de drama por 'Andor'. EFE

