Catar forma a diplomáticos talibanes en Kabul en un paso hacia su proyección internacional

Kabul, 11 ene (EFE).- Catar ha impartido formación diplomática a funcionarios del Ministerio de Exteriores del régimen talibán en Kabul, en un nuevo gesto de respaldo político a un Gobierno de facto aislado internacionalmente, según confirmó este domingo el propio Ejecutivo afgano.

El portavoz adjunto del Ministerio de Exteriores, Hafiz Zia Ahmad Takel, indicó que el Instituto de Diplomacia impartió un curso de cinco días titulado 'Diplomacia de la conectividad en red', dirigido por el diplomático y embajador catarí Omar Ghanem y financiado por el Estado de Catar.

El curso, de cinco días de duración, abordó aspectos clave de la diplomacia contemporánea, como la construcción de redes de relaciones diplomáticas o el uso de herramientas digitales en la acción exterior, recogió el comunicado.

Para el régimen talibán, cuya vuelta al poder en 2021 conllevó la casi total falta de reconocimiento internacional —solo Rusia ha reconocido oficialmente su gobierno hasta ahora— y un profundo aislamiento, la formación diplomática es un recurso más para normalizar su gobierno de cara al mundo.

Catar no ha reconocido formalmente al Gobierno talibán, pero mantiene una relación activa con el movimiento desde antes de la toma de Kabul.

Desde 2013, Doha alberga una oficina política de los talibanes y se ha consolidado como uno de sus principales canales de interlocución con el exterior, incluido su papel en los acuerdos de 2020 con Estados Unidos y en tareas de mediación regional, como durante la última escalada de tensiones entre Afganistán y Pakistán.

En paralelo, los talibanes han ido ampliando sus contactos exteriores con países como Rusia, China, Irán, Pakistán y Turquía, que mantienen canales diplomáticos abiertos con Kabul pese a la falta de reconocimiento formal. EFE