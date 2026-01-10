Agencias

Una avioneta con seis personas a bordo se accidenta en departamento colombiano de Boyacá

Bogotá, 10 ene (EFE).- Una avioneta con seis personas a bordo se estrelló este sábado en una zona rural del departamento de Boyacá (centro), confirmó la Aeronáutica Civil de Colombia, que activó los protocolos de búsqueda, rescate e investigación del siniestro.

Según informó la autoridad aeronáutica, la aeronave con la matrícula N325FA, transportaba al piloto, al copiloto y a cuatro pasajeros, y había presentado un plan de vuelo con destino a Medellín, en el noroeste del país.

Según imágenes difundidas por redes sociales, la avioneta quedó completamente calcinada, aunque hasta el momento no se ha informado sobre víctimas ni sobre el estado de los ocupantes de la aeronave.

La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes activó el protocolo correspondiente para determinar las causas del hecho.

La Aeronáutica Civil indicó que proporcionará información adicional a medida que se disponga de datos confirmados por las autoridades competentes. EFE

