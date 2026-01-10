Agencias

Un nuevo ataque ruso contra Dnipró deja a más de 50.000 personas sin electricidad

Berlín, 10 ene (EFE).- Un nuevo ataque ruso la pasada noche contra la ciudad ucraniana de Dnipró, en el este del país, ha dejado sin electricidad a más de 50.000 personas, denunció este sábado el alcalde, Boris Filatov.

"Como consecuencia del ataque ruso nocturno contra Dnipró, más de 50.000 personas se quedaron sin electricidad", señaló en su cuenta de Telegram.

En el ataque resultaron dañados nueve edificios de varias plantas, en las que se rompieron cerca de 400 ventanas.

Además resultó herido un hombre.

Fuera de la ciudad, el ataque ruso nocturno contra Ucrania también afectó a la región más amplia de Dnipropetrovsk.

El jefe de la Administración Militar, Oleksandr Ganzha, explicó que, aunque se derribaron 27 drones, se registraron consecuencias del ataque en varias ubicaciones.

En Krivi Rig y su distrito se produjeron incendios y cortes de electricidad.

Dos personas resultaron heridas. EFE

EFE

