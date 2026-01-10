Temas del día de Internacional del sábado 10 de enero (19:00 GMT)

EE.UU VENEZUELA

Caracas/Washington - Se cumple una semana de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar de EE.UU. en Venezuela que provocó unos cien fallecidos y daños materiales aún sin cuantificar, mientras el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, busca garantizar la estabilidad del país a la vez que tiende incipientes puentes diplomáticos con Washington.

(Texto) (Foto) (Video)

- Otros tres presos políticos fueron excarcelados en Venezuela, como parte del proceso de liberación de un "número importante" de estos detenidos anunciado el jueves por las autoridades venezolanas, según Organizaciones no gubernamentales y opositores.

- Las grandes petroleras de Estados Unidos y del mundo, entre ellas la española Repsol, valoran los planes del presidente estadounidense, Donald Trump, para invertir en Venezuela y comercializar su crudo tras prometer que su Administración tomará control de las ventas del petróleo del país sudamericano. (Texto)

- El Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), que alberga uno de los primeros reactores nucleares de América Latina, exhibe daños de consideración en su infraestructura una semana después de ser blanco de dos misiles. (Texto) (Foto) (Vídeo)

- Los mercados de predicciones en EE.UU. se han convertido en un termómetro social y ya reflejan mayores expectativas de intervención en el extranjero por parte del Gobierno de Donald Trump. Por Nora Quintanilla

GROENLANDIA EEUU

Berlín- Las reiteradas declaraciones del presidente de EE.UU., Donald Trump, de que se hará como sea con el territorio autónomo danés de Groenlandia no solo despiertan temores en la isla ártica, donde los líderes de todos lo partidos se muestran unidos en su rechazo a esa pretensión, sino también en Dinamarca, donde casi cuatro de cada diez ciudadanos cree que habrá una invasión.

(Texto)

IRÁN PROTESTAS

Teherán/Redacción Internacional - Irán cumple este sábado dos semanas de protestas masivas que han causado más de 50 muertos, alentadas por Reza Pahvalí, hijo del último sha de Persia, que ha animado a los iraníes a seguir manifestándose este fin de semana e iniciar una huelga general para doblegar a la República Islámica del ayatolá Ali Jameneí, mientras el país lleva casi 48 horas sin acceso a internet ni telefonía internacional.

(Texto) (Vídeo)

EEUU INMIGRACIÓN

Mineápolis/Washington/Nueva York - Miles de personas salen a las calles de las principales de ciudades de Estados Unidos este sábado para protestar por la muerte de Renee Good, la mujer de 37 años fallecida el pasado miércoles por disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Mineápolis, en el estado de Minnesota.

(Texto) (Foto) (Video)

UCRANIA GUERRA

Leópolis - Ucrania espera que sus socios extranjeros mantengan su compromiso con los planes de enviar una fuerza de paz a su territorio pese a las amenazas de Rusia y al lanzamiento el viernes de un misil hipersónico contra una región fronteriza con la UE y la OTAN. Por Rostyslav Averchuk.

(Texto)

RUSIA PUTIN

Moscú - Ni la detención del líder venezolano, Nicolás Maduro, ni las protestas masivas en Irán, ni la captura de un petrolero con bandera rusa o la polémica en torno a las pretensiones territoriales estadounidenses sobre Groenlandia han hecho que el presidente ruso, Vladímir Putin, rompa su sepulcral silencio navideño. (análisis) (Texto)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén - Los ataques israelíes en Gaza persisten aumentando día a día las víctimas palestinas, mientras continúa la intensa ofensiva contra supuestos terroristas de Hizbulá al sur de Líbano y el Gobierno de Benjamín Netanyahu sigue de cerca el desarrollo de las protestas en Irán.

UE MERCOSUR

Bruselas - La Unión Europea (UE) tiene previsto firmar el próximo 17 de enero su acuerdo comercial con el Mercosur, un paso decisivo para crear la mayor zona de libre comercio del planeta tras más de un cuarto de siglo de negociaciones y bloqueos, y que permitirá a ambas partes diversificar alianzas frente a la deriva proteccionista de Estados Unidos.

(Texto) (Foto)

NICARAGUA ORTEGA

San José.- El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, cumple este sábado 19 años consecutivos en el poder, en un momento en el que aumentan las presiones tras la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro, uno de sus principales aliados en la región.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

- El Gobierno de Nicaragua, que copresiden Daniel Ortega y Rosario Murillo, anunció este sábado la liberación de "decenas de personas" que permanecían detenidas, entre ellas, según pudo confirmar EFE y varios medios locales, varios presos políticos.

ASIA ESTAFAS

São Paulo/Buenos Aires.- El brasileño Luckas Viana dos Santos tenía 31 años cuando cruzó sin saberlo una frontera que no figuraba en ningún contrato. Creía que iba a trabajar en Tailandia, en un empleo similar a otros que ya había tenido en Asia, pero terminó siendo torturado en una zona rural en Myanmar.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

