Agencias

Seis muertos y un detenido en EEUU por un tiroteo en Misisipi

Guardar

Miami, 10 ene (EFE).- Al menos seis personas murieron y una quedó detenida tras un tiroteo en Misisipi, estado del sur de Estados Unidos, del que aún se desconocen los motivos, según informaron autoridades locales este sábado.

"Desafortunadamente, hemos lidiado con la tragedia en nuestra comunidad. Múltiples vidas inocentes se perdieron debido a la violencia. Tenemos en custodia al individuo (presunto responsable) y ya no representa una amenaza a nuestra comunicad", informó el alguacil del Condado de Clay, Eddie Scott, en Facebook.

El oficial no detalló la identidad de las víctimas ni del supuesto atacante, al aseverar que la investigación está en curso, pero medios locales reportaron que los disparos ocurrieron en tres distintos sitios entre la noche del viernes y la madrugada del sábado.

"Les pido que alcen sus oraciones para nuestras víctimas y sus familias. Los oficiales están ocupados investigando y difundirán una actualización tan pronto sea posible", concluyó Scott en su pronunciamiento de un párrafo.

El hecho en Misisipi ocurre apenas días después de una balacera en Utah que dejó al menos dos muertos y seis heridos el miércoles a las afueras de una iglesia mormona durante un funeral en Salt Lake City.

Estados Unidos ha registrado ya 10 tiroteos masivos en lo que va de 2026, en los que al menos cuatro personas reciben disparos sin contar al atacante, según la organización civil Gun Violence Archive, que registró 408 de estos incidentes en 2025. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Von der Leyen expresa el "pleno apoyo" a las protestas en Irán y condena la "violenta represión"

Ursula von der Leyen insta a liberar a todos los detenidos durante las recientes manifestaciones en Irán, exige restablecer el acceso a internet y advierte que quienes ordenan la represión quedarán marcados en la historia, según afirmó en X

Von der Leyen expresa el

Gobierno colombiano invertirá más de 1.600 millones de dólares en un escudo antidrones

Infobae

Principal instituto científico de Venezuela, uno de los blancos de los ataques de EE.UU.

Infobae

La madre de dos chicas heridas graves en el incendio de Suiza pide un "castigo ejemplar"

Infobae

Carvajal: “Estamos a muerte con Xabi”

Carvajal: “Estamos a muerte con