Peruanos piden justicia en tercer aniversario de matanza de Juliaca, donde hubo 18 muertos

Lima, 9 ene (EFE).- El tercer aniversario de la llamada masacre de Juliaca (Perú), donde 18 personas murieron presuntamente por disparos de la Policía el 9 de enero de 2023 durante la represión a las protestas contra el Gobierno, reunió este viernes a decenas de personas tanto en la capital Lima como en la sureña ciudad donde ocurrieron los hechos.

En ambos actos los participantes reclamaron justicia y recordaron a las víctimas de este episodio, dentro de una serie de casos similares que dejaron alrededor de 50 personas fallecidas a manos aparentemente de las fuerzas estatales entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.

"Este plantón se da para recordar, para pedir justicia y también para alzar la voz frente al Palacio de Justicia, que estamos acá al frente", dijo a EFE uno de los portavoces de la Generación Z, Ageo Ramírez, en el plantón celebrado en Lima.

La conocida como masacre o matanza de Juliaca, ciudad de la región de Puno, fronteriza con Bolivia, fue la jornada más sangrienta de las manifestaciones que se desarrollaron especialmente en el sur del país contra el encarcelamiento del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) y la ascensión al poder de su vicepresidenta Dina Boluarte (2022-2025).

Además de las 18 víctimas mortales fruto de los disparos de la Policía, entre ellos varios menores de edad y un médico que auxiliaba a los manifestantes, también resultaron heridas más de 100 personas.

Frente al Palacio de Justicia de Lima, un grupo de activistas, ciudadanos y algunos familiares de las víctimas, que viajaron desde Puno a la capital, se reunieron con fotografías de los fallecidos, globos negros en señal de duelo y velas.

También mostraron ataúdes negros simbólicos por cada uno de los fallecidos, pancartas con mensajes contra Boluarte y el actual presidente, José Jerí, y también contra los congresistas.

"Dina asesina, el pueblo te repudia", fue la frase más repetida en el plantón, que también contó con una liturgia, poemas, discursos y música para recordar a las víctimas.

"Hasta ahorita no hay justicia y aparte se ha generado un retroceso porque había un equipo fiscal especializado para que investigara estos casos y esta semana lo han desactivado. Entonces eso genera una frustración", agregó Ramírez.

El Fiscal de la Nación (fiscal general) interino de Perú, Tomás Gálvez, disolvió este martes los equipos especiales del Ministerio Público que investigaron casos emblemáticos de corrupción en el país y también el que estaba a cargo de las 49 muertes en las protestas de hace tres años.

Durante la mañana, familiares y vecinos de las víctimas conmemoraron en Juliaca a los fallecidos en una misa y también realizaron un plantón donde cargaron simbólicos ataúdes con las fotografías de los fallecidos y exigieron celeridad en las investigaciones y sanción para los responsables.

"Hoy se cumplen tres años del asesinato de 18 personas durante la represión estatal en Juliaca. No hay responsables sentenciados por estos hechos y crece riesgo de impunidad. Seguimos acompañando a víctimas y familias en su lucha por justicia", indicó en redes sociales Amnistía Internacional (AI).

La organización Human Rights Watch (HRW) afirma que 11 de las 18 víctimas eran transeúntes que no participaban en las protestas y según sus investigaciones "las fuerzas de seguridad utilizaron fuerza desproporcionada e indiscriminada". EFE

