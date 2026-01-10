Ocho países latinoamericanos rechazan decreto de Castro por afectar democracia en Honduras

Lima, 10 ene (EFE).- Un grupo de ocho países latinoamericanos, compuesto por Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana, expresó este sábado mediante un comunicado conjunto su rechazo al decreto sancionado por la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, puesto que considera que esta medida afecta "la institucionalidad democrática".

"Los países firmantes expresamos nuestro firme rechazo al decreto sancionado por la presidenta Xiomara Castro, que ordena un recuento general, desconociendo la autoridad del Consejo Nacional Electoral y afectando la institucionalidad democrática", reza la información difundida.

Los países firmantes, que en su mayoría cuentan con gobiernos derechistas, también manifestaron "su repudio" a las acciones de violencia ejercidas contra miembros de la oposición este jueves y "todo acto de violencia política que busca alterar el resultado expresado en las urnas por el pueblo hondureño".

Por otro lado, reafirmaron el reconocimiento a la proclama emitida por el poder electoral competente sobre los resultados oficiales que declararon a Nasry 'Tito' Asfura, candidato del conservador Partido Nacional, como presidente electo de Honduras, "tras unas elecciones validadas por misiones de observación internacional".

Agregaron que estas misiones internacionales "confirmaron la voluntad de millones de hondureños expresada libremente en los comicios celebrados el pasado 30 de noviembre".

"Los Estados firmantes reclamamos a todas las fuerzas políticas hondureñas a respetar el orden democrático, garantizar una transición pacífica y privilegiar el diálogo, y confiamos en que el pueblo hondureño sabrá defender los valores de libertad y democracia", concluyeron.

Del mismo modo, la Organización de los Estados Americanos (OEA) expresó este viernes su "preocupación" por el actual panorama electoral en Honduras, donde el Parlamento, en una sesión extraordinaria, sin la participación de más de 70 diputados de la oposición, de los 128 que lo integran, aprobó una iniciativa para que se haga un nuevo escrutinio de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

"La OEA expresa su preocupación por las acciones de un grupo reducido y no plural de diputados hondureños que se reunieron sin respetar las normas del derecho parlamentario para adoptar una decisión destinada a obstaculizar la transición pacífica del poder resultante de un proceso electoral en el que se expresó la voluntad de la ciudadanía", informó el organismo en un comunicado.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró el pasado 24 de diciembre presidente electo de Honduras a Nasry 'Tito' Asfura, quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), cuyo coordinador general es el expresidente Manuel Zelaya, quien además es el esposo y principal asesor de la presidenta hondureña, no reconoce los resultados del CNE aduciendo que hubo fraude e injerencia de Trump en los comicios.EFE