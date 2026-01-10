Agencias

Manifestantes en Londres condenan la "agresión ilegal" de Estados Unidos a Venezuela

Londres, 10 ene (EFE).- Decenas de personas condenaron este sábado la "agresión ilegal" de Estados Unidos a Venezuela en una manifestación en Londres, en la que pidieron la liberación del presidente venezolano, Nicolás Maduro, capturado durante el ataque del pasado 3 de enero.

Los participantes, convocados por la Campaña de Solidaridad con Venezuela (VSC) y la coalición Parad la Guerra, esgrimieron pancartas contra el presidente estadounidense, Donald Trump, y criticaron por su "inacción" al primer ministro británico, Keir Starmer.

Reunidos a las puertas de Downing Street -residencia y despacho oficiales del primer ministro-, la multitud congregada, en general británicos, escucharon discursos de líderes sindicales y dirigentes de organizaciones de izquierdas, que denunciaron lo que consideran una "política imperialista de Trump en América Latina".

Los presentes pidieron a Keir Starmer, líder del Partido Laborista, que condene abiertamente la presunta ilegalidad de los actos de EE.UU., que el 3 de enero bombardeó instalaciones en Caracas, dejando un centenar de víctimas mortales, y capturó a Maduro y su esposa, Cilia Flores, que afrontan un juicio en Estados Unidos. EFE

