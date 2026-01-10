Luz Casal retoma su "gran vínculo" con París y agrade "regalo" de su dúo con Carla Bruni

Catalina Guerrero

París, 10 ene (EFE).- Después de cinco años, Luz Casal volvió esta noche a actuar en París, una ciudad con la que siente un "gran vínculo", para presentar 'Me voy a permitir', que en Francia tiene su propia edición, titulada '¡Bravo!', con la colaboración de Carla Bruni, que le hizo el "regalo" de cantar a dúo con ella uno de los temas del álbum: "Me dio muy buen rollo", dijo.

Aunque estaba previsto que Carla Bruni subiese esta noche al escenario del Grand Rex para cantar con Luz Casal el tema 'Ella', la ex primera dama francesa tuvo que cancelar su participación por una gastroenteritis, explicó la cantante gallega en una entrevista con EFE minutos antes del concierto en la mítica sala parisina, al que asistió la alcaldesa, Ana Hidalgo, quien la saludó en su camerino.

La participación de Carla fue "un regalo", ya que necesitaba una voz femenina que le diese la replica en esa canción de amor hacia otra mujer, de Charles Aznavour, que dio la vuelta al mundo tras formar parte de la banda sonora de la película 'Notting Hill'

"Y apareció Carla, lo hizo muy bien, lo hizo superpro y estoy verdaderamente encantada. Fue el final de todo el álbum. Así que fue un regalo. Salí del estudio de grabación diciendo, joder, qué día más feliz. Sí me dio muy buen rollo", subrayó.

En este decimoséptimo álbum de estudio, la artista de 67 años presenta diez canciones, incluyendo cinco nuevas y otras tantas versiones, con clásicos latinoamericanos, todos de mujeres, así como temas de rock y fado, y colaboraciones como las ‘Wix’ Wickens, Robbie McIntosh y Chris Barron, además de Carla Bruni, la única cantada.

En Francia, salió con el título '¡Bravo!', con una portada diferente y una canción nueva, 'Tú y yo', en sustitución de 'Me voy a permitir', ya que lo "sobresaliente" de ese tema es la letra y explicar, por ejemplo, al público francés que quiere ser "macarra" era complicado, explicó.

A París, donde se siente "casi como en casa", Luz Casal llega tras actuar la víspera en Poitiers y tiene previstos conciertos en Grenoble, Lyon o Aix en Provence, entre otras ciudades de Francia, donde el público la descubrió gracias a la película 'Tacones lejanos', de Pedro Almodóvar, y su interpretación de 'Piensa en mí' de Agustín Lara.

Luz Casal, comendadora de la Orden de las Artes y las Letras de Francia y Premio Nacional de las Músicas Actuales en 2013, lanzó a finales de 2025 su disco 'Me voy a permitir', un álbum "ecléctico y poderoso", en el que Universal Music, la define como "dama de la canción francesa y voz contemporánea del cancionero latinoamericano.

"No me disgusta ningún título que me den", aseguró, aunque el de dama de la canción francesa le da, dijo, "un poco de pudor". Lo que sí se siente es roquera. Esa es, afirmó, su "columna vertebral".

En este nuevo disco, que le llevará la semana próxima a Madrid, la marquesa de Luz y la Paz, título nobiliario concedido por el rey Felipe VI en junio pasado por ser una exponente de la cultura y las artes de España, fue concebido como homenaje a las mujeres que la inspiran en la música.

Entre las canciones que versiona, además de 'Ella' de Aznavour, están el fado 'Lágrima', de la portuguesa Amalia Rodrigues; 'Bravo', que popularizó la cubana Olga Guillot; 'Todo cambia', que cantó la argentina Mercedes Sosa, y 'Te mereces un amor', de la mexicana Vivir Quintana, entre la "larguísima lista" de interpretes que admira.

Preguntada si es un disco feminista, responde contundente: "Todos son feministas". "Yo soy mujer y defiendo el hecho de ser mujer y defiendo a cualquier mujer que tenga dificultades, lo que pasa es que no soy muy abanderada, quiero decir que lo hago a mi manera, a veces de manera sutil y en otros casos de manera muy, muy clara".

Al empezar a versionar canciones poderosas cantadas por mujeres surgieron ideas propias para temas completamente nuevos, como 'El blues de la cebolla', 'Me voy a permitir', 'Parece ser', '¿Qué has hecho conmigo' y 'Nada es imposible', título inspirado en el lema de la escritora Noah Higón, que padece siete enfermedades raras.

En todas hay un mensaje: "Necesito tener la evidencia de que estoy en el mundo y me comunico con el mundo, con los demás, (...) y hacerlo ofreciendo, aunque resulte un poco presuntuoso, una serie de valores, ofreciendo como compañía" en este mundo incierto.

Todas esas canciones resonaron con fuerza este sábado en el Grand Rex, un edificio Art Decó que funciona como sala de proyecciones, plató de cine y meca del tecno. EFE

