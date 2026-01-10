Los Capitanes derrotan a Warriors y son líderes del Oeste en la G-League

México, 9 ene (EFE).- Los Capitanes de la Ciudad de México derrotaron este viernes por 121-114 a Santa Cruz Warriors y se situaron al frente de la Conferencia del Oeste en la temporada de la G-League, liga de desarrollo de la NBA.

Capitanes enlazó su cuarto triunfo consecutivo. Ahora tiene 7 triunfos y 2 derrotas. Warriors le sigue con 5 y 3.

Boo Buie, el mejor anotador del juego, fue clave en la victoria; sumó 29 puntos, seguido de James Bouknight, quien colaboró con 25.

El quinteto del entrenador brasileño Vitor Galvani arrancó encendido con un Boo Buie en estado de gracia que sumó 17 puntos en el primer periodo, en el que conectó 3 triples, que ayudaron a construir una ventaja de 37-29 ante la mejor defensa de la G-League.

Capitanes mantuvó el ritmo en el segundo cuarto. La rapidez en sus transiciones y dominio en la pintura fueron determinantes.

A la efectividad de Buie se agregó la puntería de James Bouknight, con 11 puntos y nueve más que aportó Isaih Moore desde la banca para mantenerse arriba 71-59 antes del descanso.

Si ya en los dos primeros periodos varios jugadores de los Warriors se notaron sofocados, debido a la altura de 2.240 metros sobre el nivel del mar de Ciudad de México, en su regreso a la duela fue más evidente su cansancio.

El local aprovechó la situación. Buie y Bouknigh siguieron imparables, el dominicano Lionel Figueroa colaboró con 3 triples y el chileno Felipe Haase se hizo fuerte bajo el aro para alejarse 97-81.

En el último periodo Capitanes bajó el ritmo de manera dramática y permitió que el visitante, comandado por Marques Bolden y sus 27 puntos en el juego, se acercara 115-113 a 60 segundos del final.

Boo Buie apagó el fuego de la reacción con un triple, más los puntos de Bouknight, para consumar la victoria por 121-114 que mantuvo el invicto en casa.

Capitanes y Warriors volverán a enfrentarse este domingo. EFE