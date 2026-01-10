La pelota vuelve a rodar en Brasil con el comienzo de los campeonatos regionales

São Paulo, 10 ene (EFE).- El fútbol brasileño recupera su pulso este fin de semana con el inicio de los campeonatos regionales, los tradicionales torneos estatales que marcan el comienzo del calendario 2026, tras el receso de fin de año.

Las grandes potencias de São Paulo y Río de Janeiro vuelven al césped para disputar estos torneos clave para el fútbol del país, que además sirven de antesala para la primera gran final nacional del año: la Supercopa entre Flamengo, actual campeón de la Copa Libertadores, y Corinthians, monarca de la Copa de Brasil, que se jugará el 1 de febrero en el estadio Mané Garrincha, en Brasilia.

Una de las grandes noticias del mercado de pases se materializó este sábado en el Campeonato Paulista, con Gabriel Barbosa que volvió a vestir la camiseta del Santos, el club donde se formó, en el debut contra Novorizontino en el estadio Vila Belmiro.

'Gabigol', de 29 años, que regresó al club paulista cedido por el Cruzeiro, fue titular durante los 90 minutos y convirtió el primer gol del partido, que acabó con una victoria por 2-1 para los albinegros.

Aunque aún sin el amparo de Neymar, que continúa en recuperación de la operación de la rodilla izquierda a la que se sometió en diciembre pasado y no fue opción para el argentino Juan Pablo Vojvoda, a pesar de que volvió a los entrenamientos esta semana.

En otros partidos de la jornada, el Palmeiras de Abel Ferreira, en su sexta temporada al mando del club, irá a la caza de los tres puntos en su visita a Portuguesa.

El domingo, el Corinthians de Dorival Júnior debutará frente a Ponte Preta, y el broche de oro de la primera fecha del Paulistão lo pondrá São Paulo en visita a Mirassol.

En Río de Janeiro, Flamengo cortará la cinta del Campeonato Carioca este domingo con un partido ante Portuguesa de Río; un encuentro adelantado de la quinta fecha debido a que esa semana el equipo dirigido por Filipe Luís disputará la final de la Supercopa.

Por otro lado, Fluminense tendrá su estreno oficial el próximo miércoles 14 de enero frente a Madureira.

Para este encuentro, el Tricolor ya ha confirmado que utilizará una mezcla de juveniles y refuerzos, como la flamante incorporación que llegó directo del Atlético Mineiro, Guilherme Arana.

Sin embargo, aún no se sabe si contará con su técnico, Luis Zubeldía, en el banquillo, presencia que depende de su evolución tras la intervención cardíaca a la que estaba previsto que se someta este mismo sábado. EFE